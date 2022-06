Menina de 3 anos é esquecida em transporte escolar e resgatada por mecânico

Uma menina de três anos, moradora da localidade de Pajeú, na zona rural de Barroquinha, foi esquecida por algumas horas dentro de um veículo de transporte escolar nesta quinta-feira (9). Segundo familiares, a criança foi encontrada pelo dono de uma oficina mecânica para onde o veículo foi levado. Ele escutou a menina chorando.

Ela estuda em uma creche em região vizinha, chamada Araras. O veículo escolar realiza o transporte diário das crianças de Pajeú à unidade de ensino.

Segundo a mãe da criança, que não quis ser identificada, no veículo, não há nenhuma pessoa monitorando os alunos, apenas o motorista.

Ao chegar à creche, todas as crianças desceram, menos a menina, que tinha dormido. Segundo relato dos parentes, o motorista não percebeu a permanência dela e levou o veículo para a oficina, em Barroquinha, pois estava com um problema mecânico.

Legenda: Mecânicos encontram e alimentam menina de três anos esquecida em veículo de transporte escolar Foto: Arquivo pessoal

A menina foi deixada, dentro do transporte escolar, na oficina, e o motorista foi embora. Ele só voltaria após a conclusão do conserto.

Criança encontrada por mecânicos

Após algumas horas, o dono da oficina escutou o choro da criança e, ao abrir o veículo, encontrou a menina. Ela estava com fome e sede, e os mecânicos deram lanche para ela.

Depois de garantir os cuidados essenciais, o dono do local ligou para o motorista, avisando que a criança havia ficado. Ele, por sua vez, foi buscar e deixar a estudante em casa, de moto.

Como a mãe tinha sido informada do problema mecânico do transporte escolar, decidiu buscar a filha na escola, percorrendo mais de dez quilômetros de distância em sua bicicleta. Na creche, os professores relataram a ausência da aluna.

Desesperada com o sumiço da filha, a mãe ainda realizou uma busca no local com a ajuda dos professores antes de retornar para casa. Foi apenas ao voltar que encontrou a menina, levada para casa pelo motorista. A criança passa bem.

