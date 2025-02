Casal de idosos que teve casa atingida por desabamento de igreja em Maracanaú escapa por 'milagre'

Um casal de idosos que mora no centro de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), teve parte de sua casa destruída pelo desabamento que atingiu a Igreja Matriz da cidade, na manhã desta quarta-feira (19). Luiz Miranda, 73, e Luíza Aráujo, 71, acreditam que saíram ilesos por "milagre".

Os escombros do desmoronamento do teto da igreja invadiram a sala da residência do casal, danificando a estrutura do imóvel. "Minha mulher fica na sala fazendo crochê, que é o hobby dela. Eu tirei ela de lá praticamente à força, porque tínhamos de resolver um problema, mesmo com a chuva. Ela não queria ir de jeito nenhum", contou o marido.

Segundo Luiz, pouco após sair de casa, o casal voltou para buscar o celular de Luíza. Ele que desceu do carro para buscar o aparelho e, na volta, revelou à esposa que o teto da igreja havia desabado, mas não mencionou o que aconteceu com a própria casa. Foi apenas quando ela desceu do carro que se deparou com os escombros na sala.

"Meia hora depois que saímos, já tinha acontecido. Ela não queria ir. Foi uma força sobrenatural, um milagre de Deus, que nada de ruim aconteceu com ela. Estou agradecido que ninguém tenha se machucado, que estamos inteiros. Se for para ir a um hotel ou casa de parente, nós vamos. E vamos reparar o que for necessário", disse Luiz ao Diário do Nordeste.

Entenda o caso

Parte do teto da Igreja Matriz de São José, em Maracanaú, desabou na manhã desta quarta, devido às fortes chuvas que caíram na cidade. O acidente aconteceu com fiéis ainda no local. Duas pessoas ficaram feridas, segundo a Defesa Civil.

Legenda: Parte do teto da igreja desabou e invadiu a casa vizinha Foto: Kid Jr.

As vítimas foram dois homens: um funcionário da paróquia e outro que estava de passagem em frente ao templo religioso. Ambos foram soterrados pelos destroços, mas tiveram apenas pequenas escoriações e foram levados para atendimento no hospital municipal.

