Março de 2022 tem dia com maior número de cidades banhadas pelas chuvas no CE em quase 50 anos

Após fevereiro ter fechado o mês com chuvas quase 50% abaixo da média histórica no Ceará, o mês de março chegou com bons índices. As intensas e bem distribuídas precipitações têm sido constantes. Tanto, que este mês conquistou uma importante marca. O dia 15 de março de 2022 foi o que o registrou chuva no maior número de cidades cearenses dos últimos 49 anos.

No intervalo de 24 horas, 181 dos 184 municípios do Ceará foram banhados pelas chuvas. Desde que a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) começou a monitorar os eventos pluviométricos, em 1973, isso nunca antes havia acontecido.

Naquela data, apenas as cidades de Tejuçuoca, Milhã e Mulungu não tiveram registro de pluviometria informado à Funceme. Isso, contudo, não significa necessariamente que não tenha chovido nestes locais no dia 15 de março. O órgão cearense contabiliza as chuvas mediante a informação colhida pela rede de pluviômetro espelhado pelas cidades do Ceará.

Legenda: A rede de pluviômetro do Ceará é a maior do Nordeste. Foto: Divulgação/Funceme

Em dadas situações, pode existir atraso no envio de tais informações por parte dos voluntários.

"Atualmente, a rede estadual da Funceme conta com cerca de 550 postos ativos. Em breve, o número deverá aumentar, pois encontra-se em processo final de licitação mais 100 pluviômetros, que serão usados tanto para novos postos, como para manutenção de outros", destacou o órgão.

Bons índices

Esse recorde obtido é simbólico e retrata bem o atual cenário das chuvas em março. Diante da boa espacialidade das precipitações, mas açudes cearenses têm conseguido adquirir aporte hídrico. Atualmente, são 13 reservatórios estão sangrando e outros seis estão bem próximo de verter.

Açudes sangrando: Acaraú Mirim (Massapê), Caldeirões (Saboeiro), Do Coronel (Antonina do Norte), Muquém (Caríus), Itaúna (Granja), Angicos (Coreaú) Gameleira (Itapipoca), Quandú (Itapipoca), Germinal (Palmácia), Itapebussu (Maranguape), Tijuquinha (Baturité), Rosário (Lavras da Mangabeira) e Ubaldinho (Cedro)

Acaraú Mirim (Massapê), Caldeirões (Saboeiro), Do Coronel (Antonina do Norte), Muquém (Caríus), Itaúna (Granja), Angicos (Coreaú) Gameleira (Itapipoca), Quandú (Itapipoca), Germinal (Palmácia), Itapebussu (Maranguape), Tijuquinha (Baturité), Rosário (Lavras da Mangabeira) e Ubaldinho (Cedro) Açudes com volume acima dos 90%: Valério - 95,53% (Altaneira), Barragem do Batalhão - 97% (Crateús), Batente - 92,31% (Ocara), Açude Sobral - 95,76%, Gavião - 95,2% (Pacatuba) e Mundaú - 93,03% (Uruburetama)

Ao longo destes três primeiros meses do ano, os 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) já tiveram aporte de 1,30 bilhões de metros³. O volume atual dos reservatórios é de 26%. No início deste ano, este percentual era de 21%.

Previsão de mais chuvas

Em apenas 23 dias, as chuvas médias acumuladas em março superaram o índice da normal climatológica para o período (203,4 mm), alcançando, assim, outra substancial marca: este foi o quinto março mais chuvoso do milênio.

Diante das previsões de continuidade das chuvas para os próximos dias, a tendência é de que esses indicadores cresçam.

Segundo a Funceme, a previsão para este feriado do dia 25 é de "chuva no Cariri, sul do Sertão Central e Inhamuns e sul da Jaguaribana. Nas demais regiões, chuvas isoladas".

No sábado, dia 26, o órgão prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Legenda: Todo o Estado poderá ter chuva neste feriado e fim de semana, aponta a Funceme Foto: Fabiane de Paula

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, pela 21ª vez neste mês, alerta para risco de chuvas e ventos fortes no Ceará. O aviso é válido até às 10 horas de amanhã, mas, pode novamente ser renovado.

O Inmet aponta risco de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h) para 39 cidades do Estado. Nos demais municípios, as precipitações podem ser mais brandas.

Lista de cidades incluídas no alerta de 'perigo':

Abaiara

Aiuaba

Altaneira

Antonina do Norte

Araripe

Assaré

Aurora

Baixio

Barbalha

Barro

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Cedro

Crato

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Ipaumirim

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Mauriti

Milagres

Missão Velha

Nova Olinda

Parambu

Penaforte

Porteiras

Potengi

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Tarrafas

Umari

Várzea Alegre