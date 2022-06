Iniciativa da UFC busca pacientes com depressão para pesquisa sobre hábitos alimentares e obesidade

Como a alimentação e o humor se relacionam? Uma iniciativa da Universidade Federal do Ceará (UFC) busca voluntários para análise da questão, no projeto Adicção por Alimentos e Obesidade em Pacientes Deprimidos, na Faculdade de Medicina (Famed). As inscrições acontecem até o dia 30 de junho.

Os participantes devem ser maiores de idade, com pelo menos 9 anos de escolaridade, já diagnosticados com depressão. Não serão incluídos na pesquisa pacientes com demência e câncer, por exemplo. Atendimento psiquiátrico vai ser ofertado para o grupo.

As inscrições no projeto Adicção por Alimentos e Obesidade em Pacientes Deprimidos: Prevalência, Correlatos Psicopatológicos e Desregulação Afetiva acontecem virtualmente até o dia 30 de junho por meio deste link.

Os pesquisadores devem avaliar comportamentos alimentares com foco em produtos processados e ultraprocessados. Também será estudada a proporção de obesidade em pacientes com depressão.

Serão considerados aspectos de saúde mental, como humor, ansiedade, percepção do estresse e regulação emocional. Com isso, haverá monitoramento da maneira como os pacientes se alimentam e ganham peso.

Seleção dos interessados

A equipe vai conferir as respostas do formulário virtual para convidar os interessados potencialmente elegíveis por ordem de inscrição. Depois disso, os voluntários devem comparecer ao Serviço de Psiquiatria do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC).

A data ainda será definida, mas os inscritos que não puderem participar vão receber informativos sobre os locais com atendimento em saúde mental no serviço público. As mensagens também incluem sites com informações confiáveis sobre depressão.

Quem for convocado, saberá sobre a inclusão no estudo durante avaliação no Serviço de Psiquiatria. O voluntário receberá as informações necessárias antes de assinar o termo de consentimento.

Atendimento psiquiátrico

Os procedimentos da pesquisa acontecem numa ocasião única, entre 60 e 90 minutos, em encontro presencial. Serão respondidos questionários sobre a saúde mental e física, além de medição de peso, altura, cintura e quadril.

Os voluntários vão ser beneficiados com acompanhamento psiquiátrico e receberão, por e-mail, material educativo sobre manejo do estresse e alimentação saudável.

A pesquisa foi contemplada com financiamento do edital PPSUS 2020 da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) e aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário. O estudo se iniciou em 2021 e a previsão é que seja concluído em março de 2023.

Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail app.huwc@gmail.com.