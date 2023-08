Incêndio é registrado no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza; fumaça atinge bairros próximos

Um incêndio em vegetação é registrado na Lagoa Seca, no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, no fim da tarde desta quarta-feira (16). Conforme o Corpo de Bombeiros, pelo menos três quadras foram atingidas.

A corporação acredita que o incêndio iniciou após a queima de lixo na vegetação. Devido à extensão da vegetação, o fogo segue tentando ser debelado pela corporação. Com os fortes ventos, a fumaça atingiu bairros próximos da região. Há registros nos bairros Cidade dos Funcionários, Sapiranga, Luciano Cavalcante e Guararapes.

"Estamos com viaturas no local, mas por se tratar de vegetação é uma área extensa, o que realmente demora mais esse combate", disse a major Julyane Freire, dos Bombeiros. No momento, 5 equipes atuam no local.

Matéria em atualização.