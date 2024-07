Incêndio é registrado em depósito de loja de calçados em Juazeiro do Norte

Um incêndio foi registrado em um depósito de uma loja de calçados, na cidade de Juazeiro do Norte, na noite desta quarta-feira (3). O incidente ocorreu na rua Alencar Peixoto. Não há registro de feridos.

Conforme o Corpo de Bombeiros, às 21h17, o fogo foi controlado e os agentes estão atuando no rescaldo. Equipes de Juazeiro do Norte e do Crato atuam na operação.

Na última quinta-feira (27), um incêndio atingiu pelo menos dois estabelecimentos no Centro de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. Segundo a corporação, o fogo começou em uma loja localizada na rua General Sampaio e se espalhou para outras duas edificações comerciais vizinhas.

De acordo com socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não houve vítimas.