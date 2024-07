Após 1 mês do fim da quadra chuvosa, 24 açudes do Ceará seguem sangrando em julho; veja locais

Após mais de 30 dias do fim da quadra chuvosa deste ano, o Ceará segue registrando 24 açudes sangrando, nesta quarta-feira, 3 de julho. Se considerao o mês de junho, o índice é o segundo melhor para o período desde 2014, conforme dados do Portal Hidrológico, da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), analisados pelo Diário do Nordeste.

O número de reservatórios acima da cota de sangria chegou a 49 em maio, último mês do período chuvoso. Mesmo com a redução, 52 das 157 barragens cearenses ainda estão com volume superior a 90% da capacidade.

VEJA OS 24 AÇUDES CEARENSES QUE CHEGARAM AO INÍCIO DE JULHO AINDA SANGRANDO:

Acaraú Mirim (Massapê): 36,71 hm³

Arrebita (Forquilha): 18,53 hm³

Jenipapo (Meruoca): 4,94 hm³

Fogareiro (Quixeramobim): 118 hm³

Quixeramobim (Quixeramobim): 7,89 hm³

São José I (Boa viagem): 2,24 hm³

Umari (Madalena): 30 hm³

Diamante (Coreaú): 13,05 hm³

Tucunduba (Senador Sá): 39,37 hm³

Frios (Umirim): 33,02 hm³

Itapajé (Itapajé): 3,91 hm³

Mundaú (Uruburetama): 21,30 hm³

Poço Verde (Itapipoca): 13,34 hm³

Quandú (Itapipoca): 2,45 hm³

Ema (Iracema): 10,39 hm³

Acarape do Meio (Redenção): 29,28 hm³

Aracoiaba (Aracoiaba): 163,42 hm³

Germinal (Pacoti): 2,11 hm³

Itapebussu (Maranguape): 7,08 hm³

Malcozinhado (Cascavel): 38,09 hm³

Pacajus (Chorozinho): 254,95 hm³

Pesqueiro (Capistrano): 10,29 hm³

Sitios Novos (Caucaia): 127,95 hm³

Tijuquinha (Baturité): 0,48 hm³

ÍNDICE HISTÓRICO

Os dados do Portal Hidrológico apontam que o Ceará alcançou o menor índice de açudes com volume inferior a 30% dos últimos 10 anos em junho. Ao todo, são 21 reservatórios nessa categoria.

Os açudes Favelas, Barra Velha e Madeiro iniciam julho com as situações mais críticas. Os reservatórios têm 1.1%, 1.5% e 3.59% da sua capacidade máxima, respectivamente.

MAIORES AÇUDES

No mês passado, o Castanhão atingiu o maior volume em quase uma década. O açude de Alto Santo está com 35,67% da sua capacidade (2389.81 hm³), um dos maiores índices desde agosto de 2014.

Segundo maior do estado, o Orós está com 73,39% do volume máximo (1423.83 hm³). Em junho, o reservatório da região Centro Sul alcançou o melhor índice desde agosto de 2012.