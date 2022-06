Incêndio destrói restaurante no bairro Jangurussu e causa prejuízo de R$ 25 mil

Um restaurante localizado na Avenida Castelo de Castro, no bairro Jangurussu, pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (13). Conforme o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na área de depósito — espaço com freezer e estoque de manteiga, óleo e carne. De acordo com o proprietário do comércio, o fogo causou um prejuízo de cerca de R$ 25 mil em produtos.

O incêndio começou por volta de 4h. Uma vizinha do comércio ligou para dona do estabelecimento para avisar sobre ocorrido, além de acionar o Corpo de Bombeiros. Ao todo, a operação para debelar o fogo usou 1.500 litros de água.

Legenda: Espaço de self-service foi atingindo por calor e fumaça Foto: Isaac Macêdo

A fumaça e o calor causou danos também na área da cozinha do local e no espaço de self-service, além de boa parte da pintura.

"Nós já tínhamos estoque no depósito e antes de ontem fizemos compras. As compras são em média de 8 mil. Ele [meu filho] tinha comprado também R$ 5 mil em cadeiras e mesas, tudo novo", detalhou Meriene Gomes, mãe do dono do restaurante.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o estabelecimento tinha o Certificado de Conformidade regularizado. A hipótese inicial é que um curto-circuito tenha iniciado o incêndio no comércio.