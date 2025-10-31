Diário do Nordeste
Fachada do Fórum Clóvis Beviláqua com homens de costas e sem identificação

Segurança

Membros do Comando Vermelho acusados de matar funcionário de padaria não vão a júri popular

Justiça considerou que as provas apresentadas não são suficientes para impor a autoria do crime aos quatro homens

Paulo Roberto Maciel* 09 de Outubro de 2025
Curta-metragem Luza, de Leo Silva, será disponibilizado no YouTube a partir desta segunda-feira (28)

Opinião

Cineasta do Jangurussu lança filme com vivências da periferia: ‘Minha arte é a minha comunidade'

Com produção artística voltada para aspectos do cotidiano do Santa Filomena, onde nasceu e se criou, cineasta e fotógrafo Leo Silva lança 'Luza' nesta segunda (28)

Foto frontal João Gabriel Tréz
João Gabriel Tréz 27 de Julho de 2025
Imagem mostra dezenas de policiais participando de operação no bairro Jangurussu, em Fortaleza

Segurança

Após triplo homicídio, Residencial em Fortaleza registra novo tiroteio e operação policial

Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar, após um tiroteio em via pública, registrado às 7h desta quinta-feira (10)

Messias Borges 10 de Julho de 2025
Imagem ilustrativa do entregador preso em Fortaleza

Segurança

Entregador é preso suspeito de ficar com encomendas de clientes em Fortaleza

O motociclista solicitava pagamentos diretamente aos clientes dizendo que não havia conseguido localizar o endereço

Redação 29 de Maio de 2025
Fachada do Cuca Jangurussu

Segurança

Homens efetuam disparos contra jovens no Cuca Jangurussu na noite de sexta-feira (25)

Secretaria de Segurança informou que os indivíduos estariam com camisa de um candidato que disputa as eleições municipais da Capital

Matheus Facundo e Beatriz Irineu 26 de Outubro de 2024
Mulher caminha de costas em direção a residencial no Jangurussu

Segurança

Adolescente autista é morto a tiros no dia do aniversário da mãe em residencial no Jangurussu

Morador denuncia que o ataque teria sido praticado por um membro de uma facção criminosa rival

Beatriz Irineu 31 de Julho de 2024
Protesto do MTST

Ceará

MTST pede descentralização de políticas públicas em protesto na sede da vice-prefeitura de Fortaleza

Durante ato, os manifestantes também pediram a criação de uma linha de transporte público que saia da Messajana e passe pelos bairros Benfica e Pici

Beatriz Irineu e João Lima Neto 21 de Março de 2024
Montagem do residencial Euclides

Segurança

Veículos são incendiados em residencial no Jangurussu

Em menos de uma semana, uma mulher foi morta e uma série de assaltos foram registrados no Residencial José Euclides

Beatriz Irineu 18 de Março de 2024
Montagem de fotos mostra policial salvando bebê de engasgo

Ceará

PMs salvam recém-nascida engasgada com leite materno no Jangurussu, em Fortaleza

A bebê foi levada pelo pai ao Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades

Redação 02 de Janeiro de 2024
Foto de viatura da Polícia Militar

Segurança

Adolescente de 16 anos é morto próximo à Areninha no bairro Jangurussu

Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes realizam diligências em buscas do suspeitos

Redação 02 de Novembro de 2023
