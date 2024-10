Homens efetuam disparos contra jovens no Cuca Jangurussu na noite de sexta-feira (25)

Dois homens trajados com camisa de um candidato à Prefeitura de Fortaleza efetuaram disparos contra jovens dentro do Cuca Jangurussu, equipamento público da Capital, na noite desta sexta-feira (25). Não houve feridos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso e informou que há investigações em andamento para "identificar os suspeitos da ação criminosa".

"Conforme informações repassadas à PCCE, dois homens teriam efetuado disparos de arma de fogo em um equipamento da Prefeitura de Fortaleza. Os indivíduos estariam com camisa de um candidato ao pleito das eleições municipais da Capital", diz nota da pasta.

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), lamentou o caso em nota. "A pasta lamenta profundamente o episódio e aguarda as investigações dos órgãos de segurança", diz o documento da Sejuv, informando ainda o registro de um Boletim de Ocorrência (B.O).

Cuca estava com as atividades culturais do dia

O Diário do Nordeste apurou com uma monitora da Rede Cuca, - que terá a identidade preservada pela reportagem por questões de segurança -, que o equipamento estava lotado, inclusive com crianças em aula de ballet, e outras atividades esportivas e lúdicas.

De acordo com a testemunha ouvida pela reportagem, ela estava em atividade cultural quando pessoas de um evento de candidato começaram a se aglomerar na frente ao Cuca, com paredões de som. Conforme a monitora, mais cedo havia ocorrido um confronto entre apoiadores de candidatos adversários.

Durante a aglomeração no portão do Cuca Jangurussu, dois jovens que estavam no equipamento público foram perseguidos "do nada", segundo a monitora. A pessoa armada entrou e "correu atrás dos garotos", efetuando uma série de disparos. A monitora conta que chegou a se trancar em uma sala, em um momento "assustador".

"Tinha crianças fazendo balé, havia pessoas no crossfit, havia pessoas fazendo muay thai, então o equipamento estava lotado, entendeu? Então, assim, foi muito assustador, foi tenebroso o que aconteceu. A única coisa que a gente teve de fazer foi se trancar com o nosso público", relata.

O caso é investigado pelo 30º Distrito Policial (DP), segundo a SSPDS. No local, foram acionadas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Até o momento da publicação desta matéria, os suspeitos não haviam sido capturados.

CONFIRA AS NOTAS DO CASO NA ÍNTEGRA

Sejuv:

Um boletim de ocorrência foi registrado denunciando um episódio de violência no Cuca Jangurussu nesta sexta-feira (25/10). A Secretaria Municipal de Juventude informa que não houve feridos. A pasta lamenta profundamente o episódio e aguarda as investigações dos órgãos de segurança.

SSPDS:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de uma ocorrência de disparos de arma de fogo, registrada na noite dessa sexta-feira (25), em um equipamento público, no bairro Jangurussu - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza. Conforme informações repassadas à PCCE, dois homens teriam efetuado disparos de arma de fogo em um equipamento da Prefeitura de Fortaleza. Os indivíduos estariam com camisa de um candidato ao pleito das eleições municipais da Capital. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e não constaram vítimas no local. Um Boletim de Ocorrência (B.O) foi registrado no 30º Distrito Policial (DP), unidade da PCCE que está a cargo das investigações. Diligências estão em andamento para identificar os suspeitos da ação criminosa.