Incêndio de grande proporção atinge fábrica de colchões no Eusébio; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atinge uma fábrica de colchões no bairro Jabuti, no Eusébio, município localizado na Região Metropolitana de Fortaleza, desde o início da madrugada desta quinta-feira (27). Relatos de moradores da região apontam que o ocorrido ainda teria deixado diversas residências sem energia nas últimas horas.

Veja imagens:

Incêndio de grande proporção atinge fábrica de colchões no Eusébio, na RMF, na madrugada desta quinta (27) pic.twitter.com/ZPqgfO7VXl — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 27, 2025

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local para realizar o controle do fogo, que parece ter se espalhado por toda fábrica, conforme mostram registros do incidente. As informações são de que "não há registro de vítimas até o momento", segundo o capitão Romário.

As chamas teriam se iniciado por volta de 1h40, após várias explosões começarem, assustando os moradores do entorno. Testemunhas afirmam que apenas o segurança do estabelecimento estava no local, mas do lado de fora da fábrica.

Mais informações em instantes.