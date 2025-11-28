Incêndio atinge mata próxima a parque de diversões na Washington Soares

Uma área de mata por trás do Universal Park, na Washington Soares, pegou fogo na tarde desta sexta-feira (28). O incêndio é combatido por equipes do Corpo de Bombeiros do Ceará, que emprega técnicas específicas para incêndios em vegetação. Não há vítimas.

De acordo com o órgão, as chamas tiveram início na avenida Rogaciano Leite, no bairro Guararapes, mas a fumaça ficou visível, também, na Washington Soares.

"Devido à extensão da área atingida, outras guarnições foram acionadas para reforço, atuando de forma integrada para impedir a propagação do fogo", informaram os bombeiros.

Até o fechamento desta matéria, as equipes ainda atuavam para proteger estruturas próximas e eliminar focos remanescentes.

Causas do incêndio

Não se sabe ainda o que causou o incêndio. O Diário do Nordeste questionou o Corpo de Bombeiros sobre o assunto e aguarda retorno para atualização desta matéria.