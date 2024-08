Incêndio atinge fábrica de calçados em Itaitinga

Um incêndio atinge uma fábrica de calçados na cidade de Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), neste domingo (4). Desde às 12h bombeiros estão no local tentando debelar as chamas.

A fábrica fica localizada no bairro Gereraú. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.

A fumaça chama a atenção de quem passa pela BR-116, na altura do município. Conforme informações do Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

Ainda segundo a corporação, quatro viaturas estão no local atendendo a ocorrência. São três viaturas de combate a incêndio e um caminhão-tanque com escada, além da presença do coordenador de operações.