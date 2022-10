Homem que caiu de parapente morre em Juazeiro do Norte

O homem que caiu de parapente na colina do Horto morreu no último sábado (29), em Juazeiro do Norte. Ele foi resgatado no último dia 16 de outubro com apoio de um helicóptero e estava internado no Hospital Regional do Cariri (HRC).

A vítima realizava um voo com o equipamento quando perdeu altitude próximo à localidade conhecida como "Pedra do Vento", no bairro Horto, informou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE). Ela foi encontrada inconsciente, com diversas escoriações e fraturas, e ficou hospitalizada por 13 dias. O falecimento foi confirmado pela unidade de saúde e pelo Instituto Médico Legal (IML).

No dia em que caiu, o homem foi resgatado por equipes dos bombeiros, que abriram uma trilha pela mata até ele, e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), responsável pelo transporte do ferido até o hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudou no caso.

Não há informações sobre o que pode ter provocado a queda. Conforme a TV Verdes Mares, a família do parapentista, que possuía experiência em voo com o equipamento, registrou um boletim de ocorrência sobre o falecimento.

A "Pedra do Vento" é comumente utilizada para a prática de voos de parapente, informou o CBMCE.

