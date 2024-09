Governo lança CNH Popular 2024 com 25 mil habilitações gratuitas; veja como se candidatar

O Governo do Ceará lança nesta quinta-feira (12) a edição 2024 do Programa CNH Popular, destinado à população de baixa renda que busca conquistar a Carteira Nacional de Habilitação. A solenidade acontece no posto de atendimento do Detran no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza.

Serão ofertadas 25 mil habilitações gratuitas nas categorias A (moto) e B (carro). Do total, 5 mil vagas são para Fortaleza e as demais serão divididas entre os outros 183 municípios cearenses.

Como se candidatar?

Para se candidatar ao programa, o interessado deve ser beneficiário do Programa Bolsa Família, do Governo Federal. O cadastro dos interessados será aberto durante o evento de lançamento e deve ser feito no site do programa.

Ainda durante a solenidade, marcada para as 11h, beneficiários da edição 2023 que concluíram o processo e foram aprovados nos exames receberão suas carteiras de habilitação.