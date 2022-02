Funsaúde divulga resultado de concurso; veja lista com 15.158 aprovados

A Funsaúde, Fundação Regional de Saúde, divulgou a lista com 15.158 candidatos aprovados em seu primeiro concurso nesta sexta-feira (18). O certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas, selecionou profissionais para 184 cargos. A previsão é de que o chamamento dos trabalhadores comece no próximo mês de abril.

É possível acessar as listas por edital, com nome, classificação e nota no site da Funsaúde.

A aplicação das provas aconteceram nos dias 23 e 24 de outubro de 2021 e contaram com a participação de mais de 115 mil candidatos. Os aprovados serão contratados como empregados públicos e terão vínculo regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

As vagas

Ao todo, são 6.015 vagas, sendo 5.596 para a área assistencial e 419 para a área administrativa, de níveis médio e superior.

Na área assistencial, 1.055 vagas são destinadas a médicos, divididas entre 73 especialidades, com salários que vão de R$ 12.100 a R$ 23.833, variando de acordo com a formação e a carga horária semanal (24 horas ou 40 horas).

Para cargos assistenciais e administrativos de nível superior, os valores ficarão entre R$ 4.200 e R$ 9.350; e salários de R$ 2.200 a R$ 2.600 para nível médio.

O concurso contempla a cota de 20% das vagas para participantes negras e negros, conforme a Lei Nº 17.432, e cota de 5% para pessoas com deficiência.