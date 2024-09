Fundação Edson Queiroz lança a 22ª edição da campanha Doe de Coração

A 22ª edição da campanha Doe de Coração, iniciativa da Fundação Edson Queiroz com o intuito de estimular a doação de órgãos e tecidos no Ceará, será lançada nesta segunda-feira (2), às 9h30, em solenidade no Auditório da Biblioteca Central da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Seguindo o modelo de campanhas anteriores, neste ano, o projeto constará de ações sociais com a participação de alunos das Ligas Acadêmicas de Medicina da Unifor em espaços públicos e de hospitais e instituições parceiras, além de ampla divulgação de informações sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A ideia da campanha é contribuir para o aumento no número de transplantes no Ceará, beneficiando o maior número possível de pessoas que se encontram nas filas à espera de doação de órgãos.

A Doe de Coração 2024 está sob a coordenação da enfermeira Mônica Studart, professora doutora do curso de Enfermagem e do mestrado em Tecnologia e Inovação em Enfermagem da Unifor. Além de docente, Mônica Studart é enfermeira assistencial da Unidade de Terapia Intensiva (Alta Complexidade em Transplante) e coordenadora da Residência Multiprofissional em Transplantes do Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Veja também Ceará Unifor está com inscrições abertas para novos cursos de pós-graduação em 2024.2 Verso Exposições celebram conexão entre arte e natureza com visitação gratuita na Unifor

Na edição deste ano, a artista cearense Ana Cristina Mendes foi convidada para recriar a marca da Doe de Coração e contribuir para a difusão das artes do Estado. A artista e pesquisadora está com exposição no Espaço Cultural Unifor, intitulada “Nascente”, no período de 20 de agosto a 15 de dezembro, dentro do projeto Trajetórias Artísticas Unifor, ao lado de outra artista cearense, Alina Duchrow, que assina a exposição “Teologia Natural”. Ambas as mostras estão sob a curadoria de Ana Valeska Maia Magalhães.

Uma novidade desta edição é a mostra Doe de Coração. Nela, serão expostos os trabalhos que já ilustraram a campanha, produzidos por todos os artistas já convidados pelo projeto. Localizada no hall da Biblioteca Central, a mostra será aberta durante o evento de lançamento da Doe de Coração 2024 e permanecerá em exibição até o dia 30 de setembro.

PROGRAMAÇÃO DOE DE CORAÇÃO 2024

2 de setembro

Horário: 9h30

Local: Auditório da Biblioteca Central da Unifor

Programação:

Apresentação do Coral da Unifor

Abertura oficial da Doe de Coração 2024 pela presidente da Fundação Edson Queiroz, srª Lenise Queiroz Rocha

Apresentação da identidade visual da Doe de Coração 2024, da artista plástica Ana Cristina Mendes

Exibição do vídeo oficial da campanha

Palestra da coordenadora da Doe de Coração 2024, professora Mônica Studart, do curso de Enfermagem e do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Inovação em Enfermagem da Unifor

Participantes: curadores da Fundação Edson Queiroz, gestores, alunos e colaboradores da Unifor, membros das Ligas Acadêmicas da Unifor, transplantados, artistas plásticos que criaram a marca da campanha, representantes da área de saúde do Ceará, hospitais e instituições parceiras e o público em geral

4 de setembro

Horário: 9h às 12h

Local: Praça do Ferreira

Abertura oficial das ativações da campanha

Ativação: prestação de serviços com a participação de docentes dos cursos de saúde e de membros das Ligas Acadêmicas de Medicina da Unifor e distribuição de material impresso sobre transplante de órgãos e tecidos

9 a 27 de setembro

Horários: 9h às 12h e de 14h às 18h, de segunda a sexta (dias a definir)

Locais: Campus da Unifor e hospitais e instituições parceiras da Doe de Coração

Ativações no campus da Unifor, hospitais e empresas parceiras

Sorteio da camisa oficial da campanha

Máquina com almofada da marca da Doe de Coração 2024

Participantes: colaboradores da Unifor e alunos das Ligas Acadêmicas de Medicina da Unifor

29 de setembro

Horário: 8h às 12h

Locais: Parque do Cocó e Av. Beira-Mar

Encerramento oficial da campanha

Ativação: prestação de serviços na área de saúde e distribuição de material sobre transplante de órgãos e tecidos em parceria com Associação Cearense dos Pacientes Hepáticos e Transplantado

Participantes: Transplantados, familiares, profissionais da saúde, professores e alunos das Ligas Acadêmicas de Medicina da Unifor