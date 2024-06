Fortaleza tem manhã chuvosa com registro de capotamento e carro 'engolido', nesta sexta-feira (14)

Fortaleza registrou chuva intensa na madrugada e na manhã desta sexta-feira (14). Dados parciais da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme, indicam que choveu em pelo menos outros 55 municípios cearenses.

Na Capital, a chuva acabou ocasionando alguns transtornos em diferentes regiões. Além dos já conhecidos alagamentos, um capotamento foi registrado na avenida Engenheiro Santana Júnior, nas proximidades da rua Bento Albuquerque, no Cocó.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), a condutora de um veículo teria feito uma manobra arriscada, colidindo com a mureta do túnel sob a avenida Padre Antônio Tomás e capotando logo em seguida. Nenhuma vítima foi registrada. O veículo foi retirado da via por volta das 9h20.

Já no Curió, no trecho entre a avenida Odilon Guimarães e a rua Araçatuba, uma cratera se abriu, "engolindo" um veículo. Imagens do caso mostraram um carro com as duas rodas traseiras dentro do buraco.

As informações são de que duas mulheres e um adolescente estavam no veículo, mas conseguiram sair antes que ele fosse engolido pela cratera. Ninguém se feriu.

Legenda: Carro foi 'engolido' por cratera em via do bairro Curió Foto: Thiago Gadelha

Em nota, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) diz que enviou uma equipe ao local "para analisar o ocorrido e fazer o levantamento dos serviços que serão necessários para a resolução do problema". O tráfego foi controlado pelos agentes da AMC.

Balanço das chuvas

O maior volume de chuvas foi registrado, segundo balanço parcial da Funceme, na cidade de Pindoretama, onde o acumulado, até as 9 horas, foi de 92 milímetros. Já em Aquiraz, 85 mm foram registrados.

Itaitinga, Maracanaú e Beberibe também surgiram na lista como algumas das cidades com maiores precipitações. Na primeira, foram registrados 59 milímetros, enquanto a segunda aparece com 40 mm e a terceira com 35 mm.

Previsão do tempo

A previsão da Funceme aponta a presença de "um cavado no leste da região Nordeste do Brasil (NEB)", o que favorece a formação de áreas de instabilidades sobre a região, com deslocamento para o Ceará.

Dessa forma, nesta sexta-feira, a previsão indica chuva para todas as macrorregiões, sendo isolada no centro-sul e oeste do CE. Na faixa litorânea as chuvas devem ser generalizadas, diminuindo de intensidade no período da noite.

Ainda de acordo com a previsão, no sábado (15) o céu deve variar entre parcialmente nublado a sem nuvens, com alta possibilidade de chuva isolada para o Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Cariri.

No domingo (16), a previsão aponta cenário semelhante, com chuva isolada para Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns e Cariri.