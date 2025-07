Fortaleza tem 314 mil à espera de eletrocardiograma e Prefeitura promete que postos ofertarão exame

Exame crucial para atestar a saúde cardíaca da população, o eletrocardiograma (ECG) tem, hoje, uma fila com cerca de 314 mil fortalezenses à espera por vaga para realizá-lo. Para reduzir o número, a Prefeitura de Fortaleza anunciou que todos os postos de saúde terão aparelhos de ECG ainda neste ano.

O anúncio foi feito pelo prefeito Evandro Leitão, na manhã desta segunda-feira (28), no Paço Municipal, durante evento de divulgação do programa “Saúde Que Cuida”, um dos eixos do Fortaleza Inclusiva, plano municipal que envolve diversas áreas de atuação.

A secretária municipal de Saúde, Riane Azevedo, afirma que, dessa forma, o eletrocardiograma poderá ser feito assim que houver solicitação do médico, na própria unidade básica. O laudo será emitido de forma online.

Para isso, a gestora afirma que técnicos de enfermagem serão treinados para realizar o procedimento. Não foi informado um cronograma ou prazo para a oferta dos ECGs nos postos ser iniciada.

314 mil é o número de pacientes na fila de espera para a realização do exame em Fortaleza, acumulados desde 2020

Com o laudo do ECG em mãos, então, os médicos dos postos de saúde podem realizar o atendimento inicial dos pacientes. Caso seja identificada alguma patologia, será feito o encaminhamento para um cardiologista, explica Riane.

A ideia, reforça a secretária, é não sobrecarregar a assistência especializada, além de conferir maior celeridade no atendimento à demanda do usuário da atenção primária.

Novos postos de saúde

Além da aquisição de equipamentos, o "Saúde Que Cuida" inclui reformas estruturais em 87 postos de saúde, 25 a serem entregues ainda neste ano. Entre as unidades a serem requalificadas estão:

Floresta/CEO, no bairro Álvaro Weyne;

Maciel de Brito, no Conjunto Ceará 1ª etapa;

Quatro Varas, no bairro Pirambu;

Guiomar Arruda, no Pirambu;

Odorico de Morais, no Pirambu.

Para dar conta das ampliações, a Prefeitura projeta a seleção de novos gestores das UBS e o chamamento de 411 profissionais da extinta Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor), que serão distribuídos entre postos e hospitais.

O QUE É O ECG, COMO É FEITO E PARA O QUE SERVE

O exame médico registra a atividade elétrica do coração, auxiliando a descoberta de doenças cardíacas como infarto do miocárdio, arritmias cardíacas e hipertensão arterial. O infarto é a segunda principal causa de morte entre os cearenses, conforme o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

Rápido, indolor e não invasivo, ele utiliza eletrodos nos braços, pernas e tórax da pessoa que medem magnitude e a direção das correntes elétricas no coração durante cada batimento cardíaco. A realização do exame dura cerca de 3 minutos.

Esse exame pode detectar se o coração está batendo muito rápido (taquicardia), muito lento (bradicardia) ou de forma irregular (arritmia); e se não está recebendo oxigênio suficiente devido a bloqueio nas artérias (infarto ou angina).

Dessa forma, ele é essencial para monitorar os pacientes que possuem doenças cardíacas e rastrear pessoas assintomáticas durante exames de rotina.