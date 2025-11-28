Diário do Nordeste
Fortaleza tem 28 pontos próprios para banho de mar neste fim de semana; confira a lista

No Interior do Ceará, há 33 pontos próprios para banho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Foto da orla de Fortaleza com banhistas.
Legenda: A maior concentração de locais é no setor Leste.
Foto: Fabiane de Paula/SVM.

A Praia de Iracema, em Fortaleza, e outros 33 trechos do litoral cearense estão próprios para banho, conforme o boletim de balneabilidade divulgado, nesta sexta-feira (28), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Na capital, 28 trechos estão próprios para banho, com maior concentração no setor Leste, que compreende as praias do Futuro, Titanzinho e Abreulândia.

No setor Centro, que abrange as praias do Mucuripe, Meireles e Iracema, sete trechos estão liberados. No setor Oeste, que engloba as praias da Leste, Colônia, Pirambu e Barra do Ceará, também sete trechos apresentam condições favoráveis para o banho.

Veja quais são os trechos:

Leste

  • P. do Futuro – Praia do Caça e Pesca. Na altura da rua Germiniano Jurema.
  • P. do Futuro – Na altura da Capela de Santa Terezinha. Próximo ao Posto Guarda-vidas 09.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Embratel. Próximo ao Posto Guarda-vidas 08.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Francisco Montenegro. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Antônio Atualpa Rodrigues.
  • P. do Futuro – Na altura da Av. Carlos Jereissati.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Gerôncio Brígido Neto. Próximo ao Posto Guarda-vidas 01.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Clóvis Mota. Em frente ao Clube dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militares.
  • P. do Futuro – Na altura da Areninha Praia do Futuro I.
  • P. do Futuro – Na altura da rua Ismael Pordeus.
  • P. do Titanzinho – Praia do Titanzinho.
  • P. da Abreulândia – Na altura da rua Teófilo Ramos.
  • P. da Sabiaguaba – Na altura da rua Sabiaguaba.

Centro

  • P. do Mucuripe – Na altura do Jardim Japonês e da Arena Beira Mar. P
  • P. do Meireles – Na altura da Av. Desembargador Moreira. Próximo à Feirinha da Beira Mar. P
  • P. do Meireles – Na altura da rua José Vilar. Próximo ao Posto Guarda-vidas 06. P
  • P. do Meireles – Na altura da Av. Rui Barbosa. No Aterro. P
  • P. de Iracema – Na altura da Estátua de Iracema Guardiã. No Aterrinho. P
  • P. de Iracema – Na altura da Av. Almirante Tamandaré. Próximo à Ponte Metálica. P
  • P. de Iracema – Praia dos Crush. Na altura do Centro Cultural Belchior

Oeste

  • P. da Leste Oeste – Próximo à Igreja de Santa Edwiges.
  • P. do Pirambu – Praia da Leste. Na altura da Av. Filomeno Gomes.
  • P. do Pirambu – Praia da Formosa. Na altura do Posto de Saúde Guiomar Arruda.
  • P. da Colônia – Ao final da Av. Pasteur. Próximo à Estação Elevatória Arpoador, da Cagece.
  • P. da Colônia – Praia do “L”. Na altura da rua Dr. Theberge.
  • P. Barra do Ceará – Praia do Coqueirinho. Próximo ao Projeto 4 varas (Horta).
  • P. Barra do Ceará – Praia da Barra do Ceará. Na altura da rua Rita das Goiabeiras.

Praias do interior

No litoral Leste do estado, 17 trechos foram classificados como próprios para banho, com destaque para as praias do Iguape e Canto Verde.

Já no litoral Oeste, 16 trechos apresentam condições adequadas para o banho, incluindo as praias de Pecém, Paracuru e Icaraí de Amontada. Por outro lado, os trechos localizados nas praias de Jericoacoara e Bitupitá foram classificados como impróprios para atividades recreativas.

A Semace explica que o boletim é elaborado pela equipe da Gerência de Análise e Monitoramento da Superintendência. Os técnicos da Geamo seguem os critérios de balneabilidade descritos na Resolução Conama Nº 274, de 29/11/2000. O documento está disponível no site e no aplicativo da autarquia.

