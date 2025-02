Fortaleza e mais 68 cidades do CE estão sob aviso de chuvas e ventos intensos; veja locais

O Ceará tem 69 municípios sob aviso de "perigo potencial" de chuvas de até 50 mm por dia e ventos intensos entre 40 km/ e 60 km/h até às 10h do sábado (8), conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Apesar disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de árvores ou de alagamentos.

Até a manhã desta sexta-feira (7), todo o Ceará estava dentro da área de perigo para chuvas intensas de até 100 mm. O novo aviso aponta a previsão para os municípios mais próximos do litoral.

Isso acontece no contexto de início da quadra chuvosa cearense, marcada entre fevereiro e maio. Confira a lista de municípios sob aviso de chuvas intensas:

Acarape

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Barreira

Barroquinha

Beberibe

Bela Cruz

Camocim

Caridade

Cascavel

Caucaia

Chaval

Chorozinho

Coreaú

Cruz

Eusébio

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

Granja

Guaiúba

Horizonte

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Ocara

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Pentecoste

Pindoretama

Redenção

Santana do Acaraú

São Gonçalo do Amarante

São Luís do Curu

Senador Sá

Sobral

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Viçosa do Ceará

Veja também Ceará Avisos de chuvas intensas no Ceará: como são feitos e qual a ‘margem de erro’ das previsões Ceará Ceará tem 45% de chance de chuvas dentro da média de fevereiro a abril de 2025, diz Funceme

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que para esta sexta-feira (7), embora haja previsão de chuva para todas as regiões, a tendência é que a maior parte da chuva se concentre na faixa litorânea, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. Para o Centro-Sul, a previsão indica poucos acumulados de chuva.

No sábado (8), as chuvas devem ocorrer na faixa litorânea e na Ibiapaba, com os períodos mais favoráveis a chuva na madrugada e na tarde.

Sexta-feira (7)

Manhã: Céu parcialmente nublado com chuva na faixa litorânea. Nas demais macrorregiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões, com chuva no Litoral do Pecém, Litoral Norte e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, há alta possibilidade de chuva isolada.

Sábado (8)