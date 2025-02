Os 184 municípios cearenses estão dentro do mapa sob aviso de perigo de chuvas intensas, entre 50 mm e 100 mm por dia, até às 10h da sexta-feira (7), conforme publicação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, são previstos ventos intensos de até 100 km/h.

Os municípios cearenses podem ter chuvas entre 30 mm/h e 60 mm/h. Com grande volume de precipitações em pouco tempo, o Inmet aponta o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A categoria "perigo" é o segundo nível dos 3 avaliados pelo Inmet e a área de aviso atinge outros estados nordestinos como Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas.

Em caso de rajadas de vento, o Instituto orienta:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia

Para obter mais informações, procure a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Outro aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas também está ativo para as cidades de Araripe, Barbalha, Jardim, Jati, Penaforte e Salitre no mesmo período. Nesse caso, as chuvas podem ser entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de até 60 km/h.

Previsão do tempo

A previsão do tempo elaborada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) aponta a condição de chuva em todo o Estado nesta quinta-feira (6), principalmente, durante o período da tarde e noite.

De forma geral, essas chuvas tendem a ser de intensidade fraca a moderada. No entanto, em áreas do litoral, Ibiapaba, norte do Sertão Central e Inhamuns, essas chuvas em alguns momentos podem ter intensidade forte.

Para sexta-feira (7), embora haja previsão de chuva para todas as regiões, a tendência é que a maior parte da chuva se concentre na faixa litorânea, Ibiapaba e no norte do Sertão Central e Inhamuns. A previsão indica poucos acumulados de chuva para o Centro-Sul.

No sábado (8), as chuvas devem ocorrer na faixa litorânea e na Ibiapaba, com os períodos mais favoráveis a chuva na madrugada e na tarde.

Fenômenos ligados às chuvas

A Funceme explica que o motivo das chuvas está relacionado à atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), sobretudo nesta quinta-feira. Outro fator é a proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal indutor de chuvas no Estado.

Além disso, o avanço de áreas de instabilidades e os efeitos locais, tais como, regiões com relevo elevado, sistema de brisa marítima e terrestre, temperatura e disponibilidade de umidade, podem colaborar para ocorrência das chuvas.