Fim de semana do Dia dos Pais terá 130 viagens extras em rodoviárias de Fortaleza

O fim de semana do Dia dos Pais, que é celebrado neste domingo (11), terá 130 viagens extras em rodoviárias de Fortaleza. Entre esta sexta-feira (9) e a próxima segunda-feira (12), cerca de 29 mil passageiros devem embarcar em viagens, conforme a Socicam, empresa gestora dos terminais.

O aumento no fluxo é de 22% em relação à média normal de passageiros. Na comparação com 2023, o número de pessoas que viajarão ao Interior do Ceará ou a outros estados neste ano cresceu 16%.

Cerca de 7,7 mil pessoas vão viajar nesta sexta, dia com maior movimentação, segundo Newton Fialho, gerente da Socicam.

Veja os destinos mais procurados no Dia dos Pais

Sobral (CE),

Juazeiro do Norte( CE),

Itapipoca( CE),

Canindé( CE),

Quixadá (CE),

Teresina (PI),

Natal (RN),

Recife (PE),

João Pessoa (PB)

Parnaíba (PI).

Até o fim do período de Dia dos Pais, a Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) estima que aproximadamente 1.326 serão realizadas durante os quatro dias. Isso representa um aumento de 11% em relação à média usual.