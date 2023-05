Evento na praça José de Alencar oferece encaminhamento para vagas de emprego e prestação de serviços

Em alusão ao Dia do Trabalhador, o Governo do Estado realiza, nesta terça (2) e na quarta-feira (3), ação de prestação de serviços gratuitos voltados à população em geral. Em Fortaleza, a programação acontece das 8h às 16h, na Praça José de Alencar, no Centro.

No local, funcionam estandes de órgãos como as Secretarias do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), da Saúde (Sesa), da Cultura (Secult), da Proteção Social (SPS), além da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Militar (PMCE).

Entre os serviços ofertados pela Sesa, por exemplo, estão a aplicação da vacina bivalente contra a Covid, da influenza, assim como testes de glicemia, aferição de pressão arterial. Já o Detran-CE conta com oficina de educação no trânsito e outros serviços; e o Corpo de Bombeiros promove oficina de primeiros socorros.

Também é possível se cadastrar em cursos de gastronomia gratuitos por meio da Secult.

Vagas de emprego

A iniciativa também promove o encaminhamento para vagas de emprego abertas nas unidades do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)/Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Segundo o titular da Secretaria do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, são 3 mil oportunidades distribuídas em todo o Estado.