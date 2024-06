Escola de Jovens Programadores oferta 40 vagas em Fortaleza; inscrições vão até 12 de junho

Deste sábado (8) até a quarta-feira (12), estão abertas as inscrições para a cursos intermediários em Programação Web da Escola de Jovens Programadores do Juventude Criativa. A iniciativa prepara jovens para atuarem no mercado de tecnologia e é conduzida pelo Juventude Digital (JD).

A formação gratuita prioriza jovens oriundos da rede pública de ensino e moradores de bairros de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) baixo ou muito baixo. Ao todo, são 40 vagas para pessoas de 15 a 29 anos residentes em Fortaleza.

Para se inscrever, é preciso ter conhecimento básico em HTML, JavaScript e React.

JUVENTUDE CRIATIVA

Coordenado pela Secretaria de Juventude de Fortaleza (Sejuv) e com duração de três meses, o Juventude Criativa oferece mais de 560 horas de experiências formativas intensivas. Nele, os participantes têm oportunidade de mergulhar em percursos sobre moda, design, empreendedorismo, tecnologia, cultura e comunicação.

O programa contará com eventos complementares, como palestras, shows, bate-papos, laboratórios e imersões.

SERVIÇO

Inscrições para Escolas de Jovens Programadores

Período: até 12 de junho de 2024

Inscrições: Portal da Juventude

Mais informações: @juventudedigital