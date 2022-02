Duas crianças morrem por afogamento após uma tentar ajudar a outra em Barbalha

Duas crianças, uma de 10 e outra de 8 anos, morreram vítimas de afogamento, em Barbalha, região do Cariri. O acidente ocorreu no Cinturão das Águas. As informações foram confirmadas na manhã deste domingo (20) pelo hospital.

João Vítor da Silva Oliveira, de 8 anos, se afogava no local, e o seu amigo, Felipe Eduardo, de 10, tentou salvá-lo. Os dois acabaram sendo vítimas de afogamento e foram socorridos por populares no local.

Segundo a Polícia Civil, o pai de João Vitor estava próximo ao local, mas não conseguiu perceber a tempo o acidente.

De acordo com o enfermeiro chefe João Paulo Lima Santos, que participou do atendimento, as crianças receberam socorro na UTI do Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo, em Barbalha.

João Vítor morreu por volta das 12h da sexta-feira, e Felipe Eduardo, na noite deste sábado (20). Felipe chegou a ser reanimado após uma parada cardíaca de 40 minutos, mas não resistiu.

A Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará (SRHC) disse, em nota, que lamenta o caso, que o local do acidente está em obras e a empresa responsável está dando apoio para a família.

