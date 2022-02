Criança é esquecida dentro de transporte escolar no interior do Ceará

Uma criança de 3 anos foi esquecida dentro do transporte escolar da Prefeitura de Acaraú, nesta quinta-feira (17), quando ia para a creche. O menino foi deixado pela mãe às 7h da manhã e só foi encontrado por volta das 10h30. Segundo a avó da criança, o motorista estacionou o veículo em um posto de combustível enquanto esperava o término da aula, ao perceber que a porta do carro estava aberta, o menino desceu chorando com fome e sede.

Avó do menino A criança estava muito suada, tinha feito xixi na roupa e estava passando mal de fome e de sede. Eu acho isso uma covardia porque é uma falta de cuidado"

Ainda de acordo com a avó, foi o frentista do posto de gasolina que ajudou seu neto "O frentista que estava lá viu a criança andando e perguntou ao motorista se tinha alguma criança dentro do ônibus e ele falou que não. Ai o frentista pegou a criança, se informou de quem era filho, disse o nome. Ele pegou meu neto deixou em casa" explica a senhora.

Apesar dos parentes terem se assustado com a situação, a família preferiu não fazer boletim de ocorrência, mas gostaria de chamar a atenção para que o caso não aconteça novamente. Até o momento a Prefeitura de Acaraú não se posicinou sobre o incidente.

