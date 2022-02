Criança de 5 anos e adolescente são baleados após jovem buscar refúgio em escola de Fortaleza

Um adolescente e uma criança, com respectivamente 16 e 5 anos, foram baleados durante a tarde desta terça-feira (15), no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o jovem era o alvo dos criminosos.

Enquanto o rapaz foi atingido nas nádegas, a criança foi lesionada no braço de raspão por uma bala perdida. De acordo com informações colhidas no hospital, o adolescente tentou fugir de criminosos entrando na escola quando foi atingido.

Como a criança também estava no ambiente, ela foi atingida por um tiro de raspão. Ambos foram socorridos para o hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e não correm risco de morte, apresentando quadros de saúde estáveis.

Após a ocorrência, a PMCE está em diligência para capturar o suspeito de ter efetuado um disparo contra os dois.

A escola, que tem turmas no período noturno, teve as aulas canceladas devido ao ocorrido. As circunstâncias e a motivação do crime seguem desconhecidos.

PARA DENUNCIAR

Para contribuir com mais informações, a sociedade pode entrar em contato com a Polícia Militar através do Disque-Denúncia, de número 181, ou do 190. O órgão recebe informações, garantindo o sigilo e o anonimato.

