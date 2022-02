Um dos homens mais procurados do Ceará é preso; saiba como Polícia chegou ao líder de facção

A Polícia prendeu nessa segunda-feira (14) um líder de facção criminosa considerado como um dos suspeitos mais procurados do Ceará. Maiko Douglas Jorge da Silva, de 23 anos, foi capturado na cidade de Pentecoste, no Interior do Estado.

Maiko estava em um veículo Toyota Corolla, acompanhado da namorada, quando foi surpreendido pelos policiais. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem é apontado como principal mentor e executor de ameaças a moradores e comerciantes em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.

Contra Maiko havia um mandado de prisão em aberto expedido há quase um ano. Agentes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) já acompanhavam os passos do suspeito e junto a outros policiais conseguiram o localizar a caminho de Pentecoste.

A reportagem apurou que no momento da abordagem, Maiko Douglas chegou a apresentar um documento de identidade falso, com o nome de Caio. Quando as autoridades questionaram sobre a identidade, ele assumiu quem era e disse que utilizava o documento falso porque sabia que era procurado.

A namorada do faccionado também chegou a ser detida.

O casal alegou à Polícia que ia para o Interior com finalidade de ajudar a irmã de Maiko a cuidar do filho recém-nascido.

Maiko Douglas tem ficha criminal extensa, incluindo investigação por crimes de extorsão, homicídio e organização criminosa. Nesta quarta-feira (16), a Polícia Civil do Ceará deve divulgar mais detalhes sobre a captura.

