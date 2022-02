PRF apreende carga de cigarro avaliado em R$ 3 milhões, no Eusébio

Uma carga de cigarros brasileiros com irregularidades nos documentos fiscais foi apreendida nessa segunda-feira (14), no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza. O material foi avaliado em R$ 3 milhões pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os cigarros de origem nacional estavam em um caminhão abordado no KM 19 da BR-116. Os agentes descobriram que o objetivo dos documentos fraudulentos era obter vantagens ilegais ao evitar o pagamento dos impostos.

Após aplicar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por causa do crime fiscal, a PRF acionou a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE). A Pasta estadual aplicou uma multa de R$ 1,3 milhão. A identificação dos autuados, no entanto, não foi divulgada.

A Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária irá aprofundar as investigações.

Conforme balanço da PRF, quatro crimes fiscais no valor total de R$ 5 milhões já foram registrados no Ceará neste ano. O valor milionário soma carga, impostos e autuações fiscais.