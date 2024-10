Dia de Nossa Senhora Aparecida: veja o que abre e fecha em Fortaleza neste sábado (12)

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil desde 1930, é celebrado neste sábado (12). Esse é o único feriado nacional neste mês de outubro.

No Ceará, supermercados, postos de combustíveis, shoppings e lojas, por exemplo, pretendem abrir e fechar nos horários habituais e permitidos por decreto estadual.

Além do dia da Padroeira do Brasil, a data também é lembrada como Dia das Crianças.

Veja o que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida

Bancos

Conforme a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos, tradicionalmente, não funcionam aos sábados e domingos. Também não abrem presencialmente ao público nas datas consideradas feriados oficiais, sejam eles municipais, estaduais ou nacionais. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não são efetivadas nos feriados, com exceção para o Pix.

Supermercados

Segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu), os supermercados de Fortaleza funcionarão normalmente, seguindo o horário de cada um.

Postos de combustível

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os postos de combustíveis terão funcionamento normal no Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Bares e restaurantes

Conforme o Sindicado dos Restaurantes e Bares (Sindirest), os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. O Sindirest também alerta que por ser feriado, horas devem ser pegas em dobro ou compensadas.

Lojas de rua e de shopping

O comércio de Fortaleza irá funcionar normalmente neste sábado (12). As lojas de rua estarão abertas das 9h às 17h, enquanto as lojas de shopping centers, assim como a praça de alimentação, funcionarão das 10h às 22h.

"Com a proximidade do fim do ano, os consumidores poderão se preparar para os B-R-O - BROs, a Black Friday e as compras de Natal, que prometem aquecer ainda mais o comércio local. As lojas varejistas oferecerão diversas promoções, proporcionando ótimas oportunidades de compras para todos", destacou Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza.

Centro Fashion

O Centro Fashion terá funcionamento normal durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, que ocorre neste sábado (12).

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação (praças e quiosques): 10h às 22h

Restaurantes: 11h30 às 23h

Lazer: 10h às 22h

Cinema: 13h às 22h

Supermercados: 7h às 22h

Cobasi: 09h às 21h

Laboratório Emílio: 7h às 17h

Lotérica: 10h às 18h

Academia Bodytech: 7h às 13h

Serviços (Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios): Fechados

RioMar Fortaleza

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Detran: fechado

Correios: fechado

Cagece: fechado

Mercadinho São Luiz: 10h às 22h

Caixa econômica: fechado

Loteria boa sorte: 10h às 17h

Greenlife: 07h às 17h

Clínica Sim: 06h30 às 12h

Clínica Wantan Laercio: fechado

Omnimagem: fechado

Ministério do Trabalho: fechado

CCI: fechado

Lojas Americanas: 09h30 às 22h15

Wester Union: fechado

Game Station: 12h às 22h

MP TRAN: fechado

FORTRAN: fechado

Otomax saúde: fechado

Otomax estética: fechado

Vapt Vupt: fechado

RioMar Kennedy

Lojas e Quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

CCI-SEDUC: fechado

Detran: fechado

Fortran: fechado

Placar placas: fechado

SmartFit: 8h às 17h

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Etufor: fechado

Loteria Aldeota: 9h às 21h

Casa do Cidadão: fechado

Ministério do Trabalho: fechado

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação: 10h às 22h;

Farmácias Pague Menos: 10h às 22h;

Lojas Americanas: 10h às 22h;

Cinema Benfica: 12h45 às 20h.

Shopping Paragaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Seu Doutor: de acordo com os horários agendados

Selfit Academia: 8h às 18h

Lotérica: Fechado

Cagece: Fechado

Studio Games: 10h às 22h

Clubindo do mar: 10h às 22h

Xtreme Airsoft: 10h às 22h

Game Station: 12h às 22h

North Shopping Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Coco Bambu: 11h30 às 23h

Super Lagoa: 7h às 22h

Smartfit: 8h às 17h

Clínica Sim: 8h às 13h

Quintal do Nortão: 11h às 23h

Loterias Santiago: fechada

Prevtop: fechada

Via Sul Shopping

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Clínica Sim: fechada

Caixa: fechada

Selfit: 8h às 18h

Cinema: funcionamento de acordo com a programação

North Shopping Jóquei

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Quintal do Jóquei: 11h às 23h

Cinema: funcionamento de acordo com a programação.



Grand Shopping

Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação: 10h às 22h

Banco Itaú, Caixa Econômica e Unimed: Fechados

Academia Smart Fit: 5h às 22h

Cinemas: Funcionamento de acordo com a programação.

Também haverá uma programação especial e gratuita para as crianças no estacionamento do shopping

North Shopping Maracanaú

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Detran: fechado

Caixa Econômica: fechado

Casa do Cidadão: fechado

Terrazo Shopping

Loja e Quiosques: 10h às 22h;

Praça de Alimentação e operações de lazer: 10h às 22h;

Guará Supermercados: 07h às 22h;

Greenlife Academias: 08h às 16h.

Correios

Devido o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, não haverá atendimento nas agências dos Correios neste sábado (12). As atividades de atendimento e distribuição serão retomadas na segunda-feira (14).

Os endereços e horários de funcionamento das agências podem ser consultados no site.

Os canais de comunicação funcionam normalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O atendimento com os operadores será retomado no próximo dia útil após o feriado, a partir das 8h. A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível com a Atendente Virtual dos Correios – CAROL, nos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco, pelo endereço https://faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php;

Telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100; e

​Chat: https://www.correios.com.br/

Enel

A Enel Distribuição Ceará atuará em regime de plantão a durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. A distribuidora vai manter as equipes operacionais em campo, que atuarão em todas as regiões do estado.

O esquema envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará com a Central de Relacionamento (0800.285.0196), 24h por dia, oferecendo todos os serviços da companhia. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer ponto do Estado. Além disso, o cliente pode entrar em contato com a distribuidora por meio das redes sociais Facebook e Twitter, pelo app Enel Ceará e também enviado um “Olá” para o WhatsApp (21) 99601-9608.

As lojas de atendimento estarão fechadas no sábado (12), reabrindo normalmente na segunda-feira (14) para atendimento ao cliente.

Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) deverá ter uma frota especial de transporte público no sábado (12).

Haverá um reforço na frota, com base na quantidade regular de fins de semana, acrescida de 75 veículos, totalizando 583 ônibus que atendem às linhas de maior demanda, com destino a polos geradores de transporte, como as praias, shoppings e o Centro da cidade. O aumento se dá ao funcionamento normal do comércio durante o feriado.

Defensoria Pública

Neste sábado (12), a Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE) estará de plantão para atender casos urgentes nas áreas de infância e juventude, saúde e criminal na capital e interior.

Os atendimentos acontecem em Fortaleza, na sede administrativa e na Delegacia de Capturas (para questões criminais), e nos seis núcleos regionais de Custódia e Inquérito localizados nas cidades de Caucaia, Crateús, Juazeiro do Norte, Iguatu, Quixadá e Sobral.

Para todos os atendimentos, os assistidos devem portar documentos pessoais básicos, como RG e CPF, comprovante de endereço, além de documentos relacionados à ação que vão dar entrada.

*Esta matéria será atualizada conforme sejam informados horários de outros estabelecimentos/órgãos.