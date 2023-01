Cursinho pré-vestibular da Uece recebe inscrições até o dia 20 de janeiro

O Núcleo Pré-Universitário UeceVest abriu inscrições para novas turmas até o próximo dia 20 de janeiro nas modalidades intensivo e extensivo, nos turnos manhã e tarde.

Podem se matricular estudantes do ensino médio e demais interessados, de todas as idades, que já tenham concluído o ensino médio e queiram se preparar para ingressar na universidade - via vestibular ou Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As matrículas são realizadas online, pelo site da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Na página, os interessados devem acessar o link específico de acordo com a modalidade escolhida: curso intensivo ou extensivo. São ofertadas 114 vagas para cada uma delas.

O cursinho intensivo tem duração de um semestre, portanto, é indicado para os que pretendem prestar vestibular no meio do ano. O extensivo tem duração de dois semestres, indicado para quem vai fazer o Enem ou vestibular no fim de 2023.

Após o pagamento da taxa de inscrição (R$ 160), o estudante deverá comparecer ao UeceVest com os documentos impressos para finalizar a inscrição e assinar o contrato.

Documentação necessária

Cópia do RG;

Cópia do CPF;

2 Fotos 3x4;

Cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou declaração que está cursando, preferencialmente o 3º ano;

Cópia do comprovante de residência com CEP;

Contrato devidamente preenchido e assinado (disponível na coordenação do curso);

Comprovante de pagamento de inscrição;

Comprovante de vacinação Covid-19.

A previsão é que as aulas aconteçam no formato presencial, iniciadas em 30 de janeiro para alunos do intensivo e em 6 de março para alunos do extensivo. As aulas acontecerão no turno manhã, das 7h15 às 12h; e a tarde, das 13h15 às 18h.

Segundo informou a Uece, os estudantes receberão apostilas e terão direito à carteira de estudante.