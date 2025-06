Confira a previsão do tempo para o Ceará até a próxima terça-feira (10)

Entre este domingo (8) e a próxima terça-feira (10), a previsão do tempo em Fortaleza e Região Metropolitana é de céu entre parcialmente nublado a sem nuvens, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Já em todo o Ceará, há "alta possibilidade de chuva fraca e isolada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e no Litoral do Pecém".

Segundo a Funceme, eventos de chuva podem ocorrer de forma isolada entre a madrugada e o começo da manhã desta próxima segunda-feira.

Indutor de chuvas se afastou do Ceará

Apesar das possibilidades, a quadra chuvosa no Ceará já acabou e, segundo o órgão meteorológico, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas durante o inverno, está distante do estado.

"O motivo das precipitações são os efeitos locais, como atuação do sistema de brisa, chuvas orográficas, e por áreas de instabilidades fracas oriundas do leste do Nordeste do Brasil (NEB)", comunicou a Funceme neste fim de semana.