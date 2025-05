Frio ou calor? Veja a previsão do tempo para junho no Brasil

Com a chegada do mês de junho, o Brasil deve registrar chuvas acima da média em parte das regiões Nordeste e Norte, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste e Sul, a previsão é de precipitações regulares.

Ao longo do próximo mês, no Nordeste, estados desde o Ceará, Maranhão, Piauí, Paraíba até Sergipe deverão registrar chuvas que podem chegar aos 80 mm. Segundo o Inmet, no interior da região, a situação deve ser oposta, com poucos indícios de quedas d'água. Essa previsão vale para Bahia, sul do Maranhão e Piauí.

Na maior parte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste, a previsão indica chuvas próximas à média histórica de 100 mm. Em estados como São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, não são esperadas concentrações acima dos 30 mm.

Na Região Sul, a previsão é de chuvas próximas e abaixo da climatologia nos estados do Paraná e Santa Catarina, com volumes inferiores a 180 mm.

Temperatura

Uma análise de dados feita pelo Inmet indica que, durante o mês de junho, grande parte do País registre altas temperaturas. As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão as mais afetadas. Por outro lado, em áreas das regiões Norte e Nordeste, as temperaturas médias devem se manter próximas à climatologia, variando entre 25°C e 28°C.