Com presença de atores de Smallville, Sana celebra 25 anos de trajetória neste mês

Marcado para os dias 18 a 20 de julho, o Sana 2025 Parte 2, um dos maiores eventos geeks do Brasil, receberá atrações internacionais especiais nesta edição. Os atores Tom Welling e Erica Durance, que interpretaram Clark Kent e Lois Lane na série Smallville, estarão juntos no palco principal do Sana, no Centro de Eventos do Ceará.

Lançada nos anos 2000, Smallville se tornou um marco na televisão ao acompanhar a juventude do futuro Superman ao longo de dez temporadas. A participação dos atores no Sana é considerada um momento histórico para os fãs da série e da DC, que têm a oportunidade de vê-los de perto em painéis e sessões especiais.

“Por se tratar da edição de 25 anos do Sana, o evento geek mais longevo em funcionamento do Brasil, era fundamental trazer atrações internacionais de grande peso e apelo para o público, reforçando o compromisso do Sana em sempre entregar experiências únicas aos seus visitantes”, destaca Daniel Braga, diretor-presidente da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), organizadora do evento.

Além da dupla, o evento já confirmou outros nomes de destaque. No time musical e digital, estão Lucas Inutilismo, Diogo Defante, o cantor japonês Ayumi Miyazaki, e os criadores de conteúdo Muca Muriçoca e Mateus TET. Os dubladores Adrian Tatini, Daniel Figueira e Dláigelles Silva, vozes brasileiras de personagens de Demon Slayer, também marcam presença.

A programação inclui ainda a Vila dos Artistas, com ilustradores como Helô D’Angelo, Daniel Cesart e Wesley Mercês, criador das Crônicas de Wesley. Haverá também competições de K-pop, concursos de cosplay, esculturas geek, áreas de games, salas temáticas e espaços interativos, reforçando o compromisso do evento em dialogar com diferentes públicos e gerações.

Daniel também destaca que um dos destaques deste ano é o projeto GeekAção, que vai proporcionar a participação gratuita de 30 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, garantindo que mais pessoas possam viver essa experiência única.

Nesta edição, o evento trará atrações simultâneas e conteúdos voltados tanto para o público nostálgico quanto para as novas gerações. A proposta é proporcionar experiências que unam famílias, amigos e fãs em uma verdadeira celebração da cultura pop, geek e oriental.

Serviço

Sana 2025

Data: 18, 19 e 20 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos do Ceará – Fortaleza (CE)

Os ingressos estão à venda no siite: portalsana.com.br

Instagram: @sana_fcnb