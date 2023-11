Com menos de 20% vacinados com a bivalente, 1 a cada 5 testes de Covid no CE dá positivo

A ciência é unânime ao afirmar: foi a vacinação que fez os casos graves e mortes por Covid recuarem em todo o mundo. Com o passar das doses, porém, a adesão caiu. No Ceará, menos de 20% da população garantiu o reforço com a bivalente – cenário preocupante diante do recente aumento de casos.

Na última semana, cerca de 800 testes RT-PCR (o popular “swab” nasal) chegaram para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará (Lacen). Do total, 156 deram positivo, confirmando a infecção pelo coronavírus.

Em proporção, uma a cada 5 pessoas que buscam unidades de saúde para fazer o teste de Covid são diagnosticadas com a doença. A informação foi dada por Antonio Lima (Tanta), secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa, em entrevista ao Diário do Nordeste e à Verdinha, nessa terça-feira (28).

De acordo com o epidemiologista, a taxa de positividade é considerada elevada, mas ele justifica que “como o número de testes é menor, a positividade tende a ser maior, mesmo, porque só procura o exame quem realmente precisa”.

O Ceará confirmou o aumento de casos de Covid nas semanas entre 5 e 18 de novembro, quando foram confirmados 226 casos (cerca de 100 a mais do que nas duas anteriores), conforme divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) na terça-feira (21).

Antonio Lima (Tanta) Secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa A testagem cai muito em período de baixa transmissão, e outro fator mudou: onde é o teste de Covid hoje? No posto de saúde. E pessoas que tenham condições financeiras podem comprar um autoteste e fazer ou buscar um plano de saúde.

Questionado sobre a ampliação de postos de testagem, o secretário reforça que, hoje, “os testes devem ser feitos no local onde o paciente vai ser atendido, ou seja, tem de ser nos postos de saúde mesmo”.

“A testagem não deve ser feita como em período de contingência, em centros de testagem na Praça do Ferreira, por exemplo. Ali, a pessoa testava, recebia o resultado, mas não tinha acompanhamento clínico. Hoje, a OMS recomenda que os testes sejam descentralizados. Todas as UBS do Ceará dispõem do teste de antígeno”, garante.

Subvariante 'engana' anticorpos

O crescimento do número de casos de Covid, inclusive entre pessoas com esquema completo de vacinação, está associado à subvariante Eris, que já teve circulação identificada em Fortaleza, segundo Tanta.

Ele explica que, como toda derivação, “ela tem um escape, consegue enganar temporariamente o sistema imunológico e infectar o paciente, mesmo que esteja vacinado”. A diferença, porém, é que o quadro da Covid é geralmente mais leve, já que “o sistema de defesa logo reconhece o vírus e bloqueia”.

Antonio Lima (Tanta) Secretário executivo de Vigilância em Saúde da Sesa Vivemos um aumento de casos, mas é diferente do que temos sobre ondas epidêmicas, porque não vem associado à calamidade pública anterior à vacina.

A sublinhagem, derivada da Ômicron, já circula há mais de um mês em estados como Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, e recentemente chegou ao território cearense.

Neste momento, como em todo cenário que apresente aumento de casos de uma doença respiratória, o uso de máscara de proteção é recomendado, como frisa Tanta. “Não é obrigatória, mas continua sendo uma grande estratégia de prevenção e controle, principalmente nos grupos de risco”, finaliza o epidemiologista.