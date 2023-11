Postos sentinelas em Fortaleza realizam testes gratuitos de Covid-19 em pacientes sintomáticos

Pacientes sintomáticos podem realizar testes de Covid-19 (RT-PCR) gratuitamente em seis postos de saúde sentinelas dispostos nas regionais de Fortaleza. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que confirmou a informação em nota, a decisão sobre a realização deles fica a cargo da avaliação da equipe de saúde de cada unidade.

As dúvidas sobre os locais que fornecem teste gratuitos para confirmação da doença podem surgir com frequência nas próximas semanas, já que a cidade tem apresentado maior registro de casos de Covid. Em todo o Ceará, por exemplo, 226 diagnósticos positivos foram contabilizados no período entre 5 e 18 de novembro, segundo dados colhidos pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Veja também

Nas semanas epidemiológicas anteriores, entre 22 de outubro e 4 de novembro, foram computados 116 diagnósticos positivos.

Segundo a pasta, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) da Capital também realizam os testes de forma gratuita, sempre considerando os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde. "A SMS informa ainda que faz o monitoramento epidemiológico dos casos suspeitos de covid-19 e havendo necessidade, ampliará a testagem para os demais postos de saúde de Fortaleza", disse a secretaria em nota.

Os postos sentinelas da Prefeitura de Fortaleza estão localizados nas regionais de saúde da cidade. Os seis estão alocados nos bairros Jacarecanga, Vicente Pinzón, Panamericano, Itaperi, Mondubim e Jangurussu.

Veja abaixo os endereços:

Regional de Saúde I: Posto de Saúde Carlos Ribeiro (R. Jacinto Matos, 944 – Jacarecanga)

Regional de Saúde II: Posto de Saúde Aída Santos (Av. Trajano de Medeiros, 813 - Vicente Pinzón)

Regional de Saúde III: CDFAM (R. Pernambuco, 1674 – Panamericano)

Regional de Saúde IV: Posto de Saúde Dom Aloísio Lorscheider (R. Betel, 1895 – Itaperi)

Regional de Saúde V: Posto de Saúde Paracampos (R. Alfredo Mamede, 250 – Mondubim)

Regional de Saúde VI: Posto de Saúde Melo Jaborandi (R. Trezentos Quinze – Jangurussu)

Nova variante

Na terça-feira (21), a Secretaria da Saúde do Ceará relacionou o aumento no número de casos de Covid à circulação de uma nova variante no estado. A JG.3, descendente da EG.5 (Eris), já estaria em circulação há mais de um mês no Centro-Sul do Brasil.

Até o momento, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova variante não está associada a quadros mais graves da Covid, mas ainda deve continuar sob monitoramento.

A Sesa aponta que a quinta dose do esquema vacinal, disponibilizada no Ceará, protege contra a subvariante. "Quem tomar a vacina atualizada, ou seja, completar a quinta dose, estará produzindo alguns anticorpos importantes para combater as variantes que circulam nesse momento. Nós precisamos nos proteger e proteger nossos entes queridos", confirmou a secretaria.