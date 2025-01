Com matrículas abertas, colégio Jim Willson investe em tecnologia e ensino bilíngue

Com quase 35 anos de trajetória, o Colégio Jim Willson é reconhecido pelo compromisso com a excelência pedagógica, junto a uma abordagem moderna e inovadora. A instituição oferece uma estrutura completa que o prioriza conforto, segurança e bem-estar dos alunos.

“Somos uma instituição visionária e atenta às inovações na área da educação, nos orgulhamos de estar sempre investindo em tecnologia e oferecendo o que há de mais moderno para proporcionar aos nossos alunos um aprendizado divertido e engajante”, conta o diretor Ricardo Pereira.

Em 2024, a instituição celebrou a aprovação de seis alunos em primeiro lugar nas mais renomadas universidades da região, reforçando seu papel como referência em ensino de qualidade. O marco se configura como uma sequência de resultados de destaque que o Colégio Jim Wilson vem acumulando nos últimos anos.

Entre os destaques do Colégio Jim Wilson estão a oferta do programa bilíngue, que promove aulas diárias de inglês para os estudantes, além da prática de robótica integrada ao ensino de tecnologia, o que amplia as habilidades adquiridas no dia a dia.

“É fato que o que nos ensinaram a 20 anos atrás já não é mais suficiente para garantir um futuro de sucesso para nossos filhos, por isso oferecemos para nossos alunos disciplinas que desenvolvem habilidades necessárias como para esse novo mercado de trabalho, como: criatividade, trabalho em equipe, pensamento crítico, empreendedorismo e inglês”, reforça o diretor.

As matrículas para o ano letivo de 2025 estão abertas. Informações a respeito do processo podem ser adquiridas no site (https://colegiojw.com.br/) ou por telefone: (85) 3484-5344.

Por meio do uso de metodologias de aprendizado ativo, nas turmas avançadas, todos os alunos contam com Chromebooks. A prática, aliada ao conteúdo teórico e a laboratórios modernos e totalmente equipados, proporciona uma experiência educacional mais envolvente.

“Nossas matrículas já estão abertas, estamos bem localizados na avenida Osório de Paiva entre os terminais Lagoa e Siqueira, muito acessível e fácil de achar”, destaca Ricardo Pereira.

Além disso, o colégio Jim Willson promove a prática esportiva em diversas modalidades, como basquete, futebol, futsal, vôlei, natação, balé e karatê, em instalações completas e modernas. Essa oferta reafirma o compromisso da escola com a formação integral, que valoriza tanto o desenvolvimento cognitivo quanto o físico e emocional dos estudantes.

Site: https://colegiojw.com.br/

Instagram: @colegiocjw

Telefone: (85) 3484-5344

Endereço: Av. Augusto dos Anjos, 1915 - Bonsucesso, Fortaleza-CE