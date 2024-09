Cidades do Ceará podem ter temperaturas de até 39ºC nesta semana; veja previsão por região

Os cearenses reparam há algumas semanas o céu com poucas nuvens sobre o Estado. Essas condições meteorológicas de tempo firme devem permanecer nos próximos dias, de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), trazendo temperaturas que podem chegar a 39 ºC em algumas áreas.

Segundo a entidade, para o início desta semana está prevista a manutenção de estabilidade atmosférica sobre o Ceará, resultando em condições de sol, pouca nebulosidade e temperaturas elevadas, especialmente nas regiões Sul e Noroeste do estado.

Há possibilidade de que as temperaturas máximas alcancem até 39 °C em alguns municípios das regiões Cariri, Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, as máximas devem variar entre 31°C e 38°C.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), as máximas podem chegar a 33°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 24°C.

Nos próximos dias, é esperado que umidade relativa do ar tenha mínima em torno de 20% em alguns municípios do centro-sul do estado, demandando preparo para evitar condições adversas de saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O ideal é beber bastante líquido, evitar desgaste físico nas horas mais secas e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Período mais quente

Setembro trouxe oficialmente o início do período popularmente conhecido como “B-R-O-Bró”, marcado pela tendência de aumento nas temperaturas. Com condições de sol e poucas nuvens, conforme a Funceme, é natural que as temperaturas sejam elevadas em comparação a outros meses.

Por causa da distância do litoral, as cidades do interior do Estado tendem a ter temperaturas mais elevadas pela menor disponibilidade de umidade no ar.

De acordo com a Plataforma de Coleta de Dados, as maiores temperaturas registradas no mês, até o momento, foram:

40,2 ºC - Barro

39,1 ºC - Viçosa do Ceará

38,8 ºC - Jaguaribe e Quixeramobim

38 ºC - Santa Quitéria e Baturité

Em Fortaleza, a máxima de setembro foi 33,7 ºC.