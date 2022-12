Chaminé cai sobre carro na Avenida Paulino Rocha, em Fortaleza

A chaminé de uma lavanderia caiu sobre um carro, na Avenida Paulino Rocha, na manhã desta terça-feira (13). A informação foi divulgada no Bom Dia Ceará, na TV Verdes Mares. O veículo era ocupado apenas pelo condutor, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os bombeiros foram acionados, mas ao chegar no local a vítima já havia sido retirada do veículo pela população. O carro foi esmagado com a força do impacto, mas o homem - que ainda não foi identificado - se encontrava consciente e orientado. Ele foi socorrido para um hospital.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi acionada e a faixa da avenida no sentido Passaré - Cidade dos Funcionários foi totalmente bloqueada, desviando o trânsito local e gerando lentidão do fluxo.

A interdição acontece na altura do túnel da Avenida Silas Munguba no sentido BR-116. O fluxo de veículos é desviado para a rotatória. Os motoristas têm a opção de seguir pela Av. Alberto Craveiro e a Av. Presidente Juscelino Kubitschek, onde poderá entrar à esquerda na Rua Professor José Silveira e à esquerda na Av. Crisanto Arruda para retornar à Av. Paulino Rocha.

Legenda: Estrutura caiu em cima de carro Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Rede de energia foi afetada na região

A Enel Distribuição Ceará informou, em comunicado, que a estrutura de metal caiu sobre a rede de média tensão, danificando os cabos e afetando o fornecimento de energia na região.

"A empresa esclarece que imediatamente iniciou manobras na rede para normalizar o serviço. A distribuidora também comunica que já enviou técnicos ao local para garantir a segurança da população e para trabalhar na recomposição da rede", diz o comunicado da distribuidora de energia.

*Mais informações em instantes