Centro de especialidades odontológicas de Eusébio é interditado por irregularidades sanitárias

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Dra. Berenice Gonçalves, do município de Eusébio, foi interditado nesta quarta-feira (30), pelo Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE), por “graves inconformidades em biossegurança e pelas precárias condições estruturais identificadas durante ações fiscalizatórias”.

A interdição ética apontou que, entre os principais problemas constatados, estão danos estruturais em consultórios e áreas comuns, acúmulo de sujeira, presença de mofo, equipamento de Raios X inoperante, e Central de Material Esterilizado (CME) em desacordo com as normas sanitárias e com rotinas de processamento inadequadas.

“Também foi observada a suspensão do serviço de prótese dentária há quase um ano devido à falta de insumos”, afirmou ainda a entidade responsável pela interdição.

A Prefeitura de Eusébio, por meio de nota enviada ao Diário do Nordeste, informou que o Centro de Especialidades Odontológicas do Eusébio (CEO) passará por reformas estruturais para garantir um ambiente mais agradável para funcionários e também para a população.

"Esse trabalho já estava programado para ser realizado, mas demorou por conta de atraso em processos licitatórios. Nas próximas semanas, parte do atendimento especializado realizado será remanejado para unidades de saúde de modo a garantir a qualidade no serviço que já é realizado há tantos anos", expressou ainda trecho da nota.

RECORRÊNCIA

De acordo com o CRO-CE, o CEO já havia sido alvo de fiscalizações anteriores e não cumpriu as recomendações técnicas emitidas nos relatórios.

“Em uma das visitas, foi constatado que atividades relacionadas à esterilização estavam sendo realizadas por profissionais não habilitados, prática que foi imediatamente suspensa pelo conselho”, comunicou ainda a entidade.

Diante da “recorrência das irregularidades e da ausência de medidas corretivas eficazes”, apontadas pela fiscalização, o CEO de Eusébio foi interditado por um prazo inicial de 30 dias, podendo ser reaberto após a resolução das não conformidades que motivaram a interdição.

“A interdição ética suspende o exercício da Odontologia no local, seja na esfera pública ou privada, e tem como principal objetivo garantir a boa prática profissional e proteger a saúde da população”, determinou o CRO-CE.

SOBRE O CEO

O Centro de Especialidades Odontológicas de Eusébio foi inaugurado em 2005. No ano seguinte ele passou pela primeira reforma e foi reinaugurado, juntamente com o Laboratório Regional de Próteses Dentárias e o Centro de Estudos em Saúde Bucal, de acordo com informações do próprio Executivo municipal.

O nome da instituição é uma homenageia a Dra. Berenice Gonçalves, odontóloga, mãe do ex-prefeito Acilon Gonçalves, que foi, segundo a Prefeitura, uma das precursoras da saúde bucal no estado, militando por 40 anos no setor.