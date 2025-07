Incêndio atinge restaurante de comida japonesa, em Sobral; ninguém se feriu

Um restaurante de comida japonesa em Sobral, no Interior do Ceará, sofreu um incêndio na madrugada desta quarta-feira (30). Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) ao Diário do Nordeste, não houve registro de feridos.

Os bombeiros foram acionados pelo vigia do estabelecimento às 4h. As equipes precisaram desligar a rede de energia elétrica para combater as chamas diretamente.

Quatro mil litros de água foram utilizados para apagar o fogo, que atingiu a parte frontal e superior do restaurante, localizado próximo ao Arco Nossa Senhora de Fátima.

Conforme o relato do vigia aos bombeiros, as chamas começaram na área interna, onde estavam armazenadas cadeiras de plástico. Além delas, freezers, mesas, ventiladores e um computador foram danificados. A cozinha foi a única parte preservada.

As operações de combate ao incêndio foram finalizadas às 6h. De acordo com apuração da TV Verdes Mares, os bombeiros devem retornar ao estabelecimento ao longo do dia, juntamente com a Defesa Civil de Sobral, para avaliar os danos na estrutura.