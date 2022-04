Cearense pede lanche no iFood e só recebe 8 dias depois

Parecia só mais um simples pedido de comida por aplicativo, mas o que a escrevente de cartório Késsia Gomes não esperava era pelo desfecho tão inusitado. A jovem de 23 anos de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, pediu um hamburguer com fritas para lanchar na tarde do último dia 28 de março. O lanche, no entanto, só foi entregue nesta terça-feira (5), com oito dias de atraso.

Késsia conta ter sido a primeira vez que pediu nesse estabelecimento, após ouvir recomendações positivas sobre a comida. "Eu tava no trabalho e decidi pedir um lanche, pois nesse dia estava com promoção pelo iFood. O pedido foi feito às 15h20 e achei que daria tempo chegar antes das 17h", conta.

Por volta das 16h50, ela revela ter entrado em contato com a lanchonete por mensagem de texto no aplicativo e recebeu a informação que o pedido havia saído para a entrega. "Quando deu 17h fechou o cartório e fiquei lá na frente esperando, mas depois liguei para mudar o endereço com a esperança de chegar na minha casa, mas não atenderam. Mandei mensagem e nada e depois disso fui para casa".

A jovem conta ainda ter tentado contato com a loja pelo perfil do Instagram, também sem sucesso. Kessia explica que tentou fazer o estorno do pagamento pelo aplicativo, mas como a solicitação já estava concluída pelo restaurante, não teve mais acesso. "O máximo que eu podia fazer era avaliar no iFood, e deixei uma avaliação péssima", destaca.

Legenda: Cliente fez pedido pelo ifood, mas só teve retorno pelo Instagram, oito dias depois Foto: Reprodução

Somente na última terça-feira (5), a loja respondeu a jovem pelo Instagram, alegando que não tinha respondido a mensagem por perderem o acesso à conta. No entanto, não explicaram porque o lanche não foi entregue por meio da solicitação feita no aplicativo.

"Não teve uma justificativa, só pediram desculpas pela demora, como se fosse um atraso comum, de horas", acrescenta Kessia. A escrevente afirma que enfim o lanche foi entregue, na noite da terça-feira, e embora encare essa situação toda com muito bom humor, pretende não fazer novas solicitações no restaurante.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa do iFood, e aguarda retorno.

