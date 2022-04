Chove em 89 cidades entre quarta e quinta-feira no Ceará; veja previsão do tempo

Choveu em, pelo menos, 89 municípios cearenses, em um intervalo de 24 horas, conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os dados contabilizam o volume pluviométrico entre 7h de quarta-feira (6) e 7h desta quinta-feira (7).

A cidade que registrou precipitação mais intensa foi Ibiapina (98 mm), seguida de São Gonçalo do Amarante (75,2 mm) e Jaguaruana (65 mm).

Na noite desta quarta-feira (7), moradores registraram alagamentos em razão das fortes chuvas, na Capital.

Conforme a Funceme, choveu 37,6 mm no posto do Defesa Civil de Fortaleza. Os pontos no Castelão, Caça e Pesca e Água Fria registraram, respectivamente, 30,4 mm, 19,6 mm e 18,6 mm.

Veja os municípios que mais registraram chuva:

Ibiapina 98 mm São Gonçalo do Amarante 75.2 mm Jaguaruana 65 mm Icapuí 62 mm Trairi 43 mm Itaitinga 42 mm Paramoti 39 mm

Previsão do tempo

Para o restante desta quinta-feira (7), a Funceme prevê céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões, com chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva isolada.

Para sexta-feira (8), a estimativa segue de céu variando de nublado a parcialmente nublado ,com chuva em todas as macrorregiões.