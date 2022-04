Cidades cearenses estão em alerta para ventos fortes com rajadas de até 100 km/h

Todas as cidades cearenses estão em alerta para o risco de chuvas e ventos fortes nas próximas 24 horas, conforme apontou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Este é o sexto aviso meteorológico seguido divulgado pelo órgão neste mês de abril. O alerta é válido até às 10 horas desta quinta-feira (7), podendo, no entanto, ser renovado mais uma vez.

Para 148 municípios, o alerta está na classificação de grau 1 de severidade, isto é, quando há chance de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou de até 50 mm/dia. Nestas cidades, há ainda risco de ventos intensos, entre 40 a 60 km/h. No entanto, é baixa a possibilidade de queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Em outras 36 cidades do Estado, o aviso meteorológico foi classificado no nível 2, quando os eventos pluviométricos podem chegar a 60 milímetros por hora ou até 100 mm ao dia. Além disso, há possibilidade de fortes ventos, com rajadas de até 100 km/h. Para este alerta, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Chuvas no Ceará

Pela primeira vez neste mês de abril, o Ceará registrou pluviometria abaixo de 60 cidades. Entre as 7 horas de ontem (5) e 7 horas desta quarta-feira (6), a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) verificou precipitação em 58 dos 184 municípios do Estado.

O maior volume foi observado na cidade de Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com 38 milímetros. Em seguida, aparecem Itapipoca (29,8 mm) e Granja (29 mm).

A previsão para esta quinta-feira, ainda segundo a Funceme, é "de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há alta possibilidade de chuva isolada".

Para a sexta-feira, dia 8, o órgão prevê "céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões, sendo de forma isolada no Centro-sul".

Cidades incluídas no alerta de 'perigo' (nível 2):

Acaraú

Alcântaras

Amontada

Barroquinha

Bela Cruz

Camocim

Cariré

Carnaubal

Chaval

Coreaú

Cruz

Forquilha

Frecheirinha

Graça

Granja

Groaíras

Ibiapina

Itarema

Jijoca de Jericoacoara

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Miraíma

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Pacujá

Santana do Acaraú

São Benedito

Senador Sá

Sobral

Tianguá

Ubajara

Uruoca

Viçosa do Ceará