Castanhão atinge maior nível em 7 anos; entenda importância do aporte

O Açude Castanhão, maior reservatório cearensea, conquistou em março, seu melhor volume hídrico dos últimos sete anos. Desde 30 de agosto de 2015 ele não ultrapassava a marca dos 16%. Atualmente, o açude está com 16,57%. Neste primeiro trimestre do ano, o reservatório aportou quase 600 milhões de metros³. Esta foi a maior recarga dentre os 155 açudes cearenses em 2022.

Mas, na prática, o que representa este volume atual de armazenamento do Castanhão? O índice garante segurança hídrica para o Ceará ou ainda é um percentual que sugere cautela?

O secretário dos Recursos Hídricos (SRH) do Estado, Francisco Teixeira, explica que, apesar de "bom", o aporte ainda não "traz garantia suficiente para todo os seus múltiplos usos, sobretudo, o da agricultura irrigada".

O especialista destaca a importância de o Castanhão ter saltado de 8%, no começo da quadra chuvosa, para 16%, e aponta que, embora a reserva atual não contemple todas as demandas as quais ele é incubido, "melhoram muito a garantia [de abastecimento] para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)".

Francisco Teixeira Secretário dos Recursos Hídricos (SRH) do Estado Já temos garantia hídrica para todo esse ano na RMF. E, esperamos que com as chuvas de abril e maio nos deem segurança para todo o ano de 2023.

Teixeira também reconhece o aporte conquistado em outros importantes açudes cearenses, como o Orós. O reservatório, que é o segundo maior do Estado, também atingiu seu melhor volume hidríco dos últimos sete anos. Atualmente, o açude está com 36,61%.

Legenda: Desde 2015 o Orós não ultrapassava a marca dos 35% Foto: Wandenberg Belem

Cenário oposto

No interior, duas regiões estão em realidade oposta e apresentam, ainda segundo Francisco Teixeira, cenário de maior atenção. "Uma região que preocupa é o Sertão Central, cujas chuvas ficaram abaixo da média neste início de ano", aponto o titular da SRH.

Nos açudes desta região não houve aporte substancial. O Banabuiú, terceiro maior reservatório do Estado, por exemplo, está apenas com 8,22%. Dos grandes, ele é o que tem a situação mais preocupante. A bacia hidrográfica do Curu também está em atenção.

"O Açude General Sampaio (5,75%) não conquistou aporte. Ele atende hoje cidades como Canindé, Paramoti, Apuiarés e outras do Sertão Central", pontua Teixeira.

Conforme o secretário, essas duas regiões são as que exigem monitoramento mais "minucioso", "muito embora a situação esteja sob controle". Este controle a qual se refere diz respeito ao risco de desabastecimento de qualquer que seja a reunião.

Aporte geral

Além de os 155 açudes cearenses monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) terem atingido, ao fim de março, o melhor volume hídrico dos últimos sete anos, esses mesmos reservatórios, juntos, já somam aporte superior ao conquistado em todo o ano passado.

Entre janeiro e março deste ano, a Cogerh já contabilizou aporte de 1,9 bilhões de metros³. Ao longo de todo o ano de 2021, a recarga conquistada pelos açudes cearenses foi de 1,7 bilhões de m³.

Nas últimas duas décadas, o ano com maior recarga foi o de 2004, com impressionantes 19 bilhões de m² aportados. Já o ano com menor aporte foi o de 1998, com apenas 0,36 bilhões m³.