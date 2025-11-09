Diário do Nordeste
Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

Instituto Nacional de Meteorologia aponta “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fotografia em Juazeiro do Norte em dia de sol e calor, mostrando uma mulher caminhando pela rua com uma sombrinha vermelha para se proteger do sol.
Legenda: Inmet orienta ingestão de líquidos e evitar exposição ao sol em meio ao alerta de baixa umidade; foto de apoio ilustrativa de Juazeiro do Norte.
Foto: Antonio Rodrigues / SVM.

116 municípios cearenses estão na região afetada por baixa umidade relativa do ar neste domingo (9), segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia. Os níveis devem variar entre 20% e 30% de 10 horas às 21 horas.

De acordo com o órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, será afetada a maioria das áreas do Estado, incluindo Sul,  Sertões, Noroeste, Jaguaribe, Centro-Sul e Norte Cearense.

Mapa meteorológico do Nordeste do Brasil (reprodução INMET) destacando em amarelo uma grande área central do sertão e interior, cobrindo vários estados, para alertar sobre a baixa umidade relativa do ar.
Legenda: Confira mapa que mostra as áreas afetadas pela baixa umidade relativa do ar neste domingo (9).
Foto: Inmet / Reprodução.

O grau de severidade informado pelo Inmet é de “perigo potencial”, incluindo “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

O órgão orienta, ainda, que as pessoas sigam determinadas instruções para evitar problemas pelos níveis da umidade do ar:

  • Beba bastante líquido;
  • Evite desgaste físico nas horas mais secas;
  • Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Para mais informações, o Inmet orienta também obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) ou ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além das áreas no Ceará, todos os outros estados do Nordeste também terão partes afetadas pelos baixos níveis de umidade.

