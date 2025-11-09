Ceará tem alerta de ‘perigo potencial’ por baixa umidade; entenda

116 municípios cearenses estão na região afetada por baixa umidade relativa do ar neste domingo (9), segundo aviso do Instituto Nacional de Meteorologia. Os níveis devem variar entre 20% e 30% de 10 horas às 21 horas.

De acordo com o órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária, será afetada a maioria das áreas do Estado, incluindo Sul, Sertões, Noroeste, Jaguaribe, Centro-Sul e Norte Cearense.

Legenda: Confira mapa que mostra as áreas afetadas pela baixa umidade relativa do ar neste domingo (9). Foto: Inmet / Reprodução.

O grau de severidade informado pelo Inmet é de “perigo potencial”, incluindo “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

O órgão orienta, ainda, que as pessoas sigam determinadas instruções para evitar problemas pelos níveis da umidade do ar:

Beba bastante líquido;

Evite desgaste físico nas horas mais secas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Para mais informações, o Inmet orienta também obter mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) ou ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Além das áreas no Ceará, todos os outros estados do Nordeste também terão partes afetadas pelos baixos níveis de umidade.