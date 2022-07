Ceará tem alerta de chuvas intensas em Fortaleza e outras 58 cidades próximas ao litoral, diz Inmet

Chuvas intensas podem causar perigo potencial em Fortaleza e mais 58 cidades do Ceará nas próximas 24 horas, de acordo com novo boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta vale das 13h desta segunda-feira (4) às 10h de terça (5).

Conforme o boletim, as chuvas devem oscilar entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros por dia. Já os ventos devem ser intensos e alcançar até 60 km/h. A classificação é a primeira entre os 3 níveis de intensidade analisados pelo Instituto.

No entanto, o Inmet explica que há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Veja as cidades que podem ser afetadas pelas precipitações:

Acarape Acaraú Amontada Aquiraz Aracati Barreira Barroquinha Beberibe Bela Cruz Camocim Cascavel Caucaia Chaval Chorozinho Cruz Eusébio Fortaleza Fortim Granja Guaiúba Horizonte Icapuí Itaiçaba Itaitinga Itapajé Itapipoca Itarema Jaguaruana Jijoca de Jericoacoara Maracanaú Maranguape Marco Martinópole Massapê Miraíma Morada Nova Moraújo Morrinhos Ocara Pacajus Pacatuba Palhano Palmácia Paracuru Paraipaba Pentecoste Pindoretama Redenção Russas Santana do Acaraú São Gonçalo do Amarante São Luís do Curu Senador Sá Trairi Tururu Umirim Uruburetama Uruoca Viçosa do Ceará

O Inmet dá algumas orientações para encarar os possíveis fenômenos:

Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada

Previsão do tempo

Nas últimas 24 horas, mesmo com o fim da quadra invernosa, choveu em 39 cidades cearenses, de acordo com balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A maior chuva do período foi registrada em Trairi, com 48 mm. Pacoti (33,8 mm), Guaramiranga (27,4 mm) e Mulungu (22 mm) aparecem em seguida. Em fortaleza, choveu menos de 1 mm.

Nesta segunda (4), a previsão é de céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, no Sertão Central e Inhamuns e no Maciço de Baturité. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de chuva.

Já para a terça (5), a Funceme indica céu variando de nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité e no Sertão Central e Inhamuns. No Litoral Norte e na Ibiapaba, há alta possibilidade de chuva isolada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil