Fortaleza vive um dos dias mais frios de 2022; veja temperaturas em outras cidades

Fortaleza registrou, na madrugada desta segunda-feira (4), um das manhãs mais frias deste ano. Por volta das 4h30min, segundo o G1, os termômetros da Cidade marcaram 21ºC. Até então, a menor temperatura na Capital havia sido em abril, em meio à quadra chuvosa, quando os equipamentos apontaram 21,4ºC.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a temperatura média desta segunda é de 22,5º, a menor do mês até o momento. Veja as temperaturas mínimas extremas do ano:

Julho: 22,5ºC (hoje)

Junho: 22,7ºC

Maio: 21,9ºC

Abril: 21,4ºC

Março: 22,3ºC

Fevereiro: 24,1°C

Janeiro: 21,8ºC

Esses são os dados que o órgão meteorológico considera para avaliar quais dias são inteiramente mais frios. Isso porque registros como o da madrugada desta segunda, de 21ºC, são pontuais e, geralmente, ocorrem pelas manhãs.

Mínima no Ceará

No interior do Estado, as temperaturas mais baixas desta segunda (4) são em Guaramiranga, São Benedito, Crato, Araripe e Viçosa do Ceará. Confira:

Guaramiranga: 17,6ºC

São Benedito: 17,6ºC

Crato: 18,7ºC

Araripe: 18,9ºC

Viçosa do Ceará: 18,9ºC