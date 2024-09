Ceará tem 79 cidades sob 'perigo potencial' de baixa umidade neste sábado (7); veja locais e cuidado

O tempo seco pode afetar 79 municípios cearenses num nível de "perigo potencial" pela baixa umidade do ar, entre 30% e 20%, de 11h às 21h deste sábado (7), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há risco, ainda que considerado baixo, de incêndios florestais e danos à saúde.

Municípios do Sertão Central, como Boa Viagem, e do Cariri, como Juazeiro do Norte, estão na lista. O Ceará entrou num dos períodos mais quentes, conhecido como "B-R-Ó-BRÓ", de setembro, outubro e novembro, quando a incidência solar é mais forte.

Confira as cidades com baixa umidade

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Ararendá

Araripe

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Caririaçu

Cariús

Catarina

Catunda

Cedro

Crateús

Crato

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Granjeiro

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipueiras

Iracema

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Orós

Parambu

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Senador Pompeu

Solonópole

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Umari

Várzea Alegre

Por isso, a orientação do Inmet é beber bastante líquido, evitar desgastes físicos nas horas mais secas e não se expor ao Sol nas horas mais quentes do dia.

O Ceará também tem mais de 100 cidades com aviso de vendaval até segunda (9).

Baixa umidade

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também emitiu aviso de baixa umidade para este sábado (7), com área sob risco na maior parte do Centro-Sul do Estado.

"Na ocasião, os valores poderão variar entre 15% e 30%, no período da tarde. Neste caso, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é recomendado à população que evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre às 11h e 15h, e deve-se beber muita água, para a adequada hidratação corporal, principalmente idosos e crianças", informou a Fundação.

A queda na umidade do ar é algo comum neste período, principalmente pelo aumento da temperatura máxima.

"Neste mês de setembro, as taxas já atingiram 13 e 14% em Iguatu e Morada Nova, respectivamente. Para a OMS, a umidade relativa do ar ideal é quando o índice está entre 50% e 80%", completou.